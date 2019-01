“Therefore” (Wanna One)

Thời gian: 24-27/1/2019

Địa điểm: Sân vận động mái vòm Gocheok Skydome, thủ đô Seoul

Nhóm nhạc dự án Wanna One sẽ tổ chức concert cuối cùng mang tựa đề “Therefore” (Bởi vì). Wanna One là nhóm nhạc nam được thành lập thông qua một chương trình audition truyền hình thực tế và chính thức tan rã ngày 31/12/2018. Nhóm sẽ kết thúc các hoạt động của mình cùng với concert trên, được tổ chức tại Sân vận động mái vòm Gocheok Skydome từ 24 đến 27/1. Concert sẽ bao gồm nhiều phần biểu diễn đặc biệt, và sẽ là cơ hội cuối cùng cho các fan hâm mộ được nhìn thấy Wanna One với đầy đủ các thành viên.