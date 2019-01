Mới đó đã 12 giờ (Chung-ha)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Chung-ha (청하)

Tên album / Đĩa đơn : Mới đó đã 12 giờ (벌써 12시)

Ngày phát hành : 02/01/2019





Ca khúc

01. 벌써 12시 (Mới đó đã 12 giờ)





Giới thiệu

Cô nàng được mệnh danh là “Thánh” Chung-ha vừa “khai trương” một năm hoạt động mới của mình với đĩa đơn comeback mang tên “벌써12시” (Mới đó đã 12 giờ), được chính thức tung lên kệ đĩa vào ngày 2/1 vừa qua. Đây đồng thời cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Chung-ha trên các sân khấu âm nhạc, sau 6 tháng kể từ khi phát hành đĩa đơn “Blooming Blue”, cùng bài hát chủ đề “Love U” hồi tháng 7 năm 2018.





Khoảng thời gian này được xem là giai đoạn bùng nổ và tỏa sáng rực rỡ nhất trong sự nghiệp ca hát của Chung-ha. Bằng chứng là kể từ tháng 1 năm ngoái, nhờ những thành công vang dội mà album “Offset”, cùng bài hát chủ đề “Roller Coaster” gặt hái được, mà cho đến hiện tại, Chung-ha vẫn luôn là cái tên có mặt đều đặn trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín, đồng thời cũng nắm giữ một chỗ đứng vững chắc trong top những ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2018. Chính vì thế, không có gì bất ngờ khi sản phẩm trong lần comback này của Chung-ha cũng nhanh chóng trở thành một trong những hiện tượng nóng hổi được “săn đón” ráo riết trên các diễn đàn âm nhạc ngay những ngày đầu năm mới.





Trong lần comeback này, Chung-ha đã “trình làng” bản hit sôi động “벌써12시” (Mới đó đã 12 giờ), do cô bắt tay hợp tác với đội ngũ soạn nhạc nổi tiếng “블랙아이드필승” (Mắt đen quyết thắng), cha đẻ của những bản hit đã làm nên tên tuổi cho các nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Hàn Quốc như Sistar (Touch My Body), Miss A (다른 남자 말고 너– Chính anh chứ không phải ai khác), Davichi (나에게 넌 – Đối với em, anh là…). và Twice (Cheer Up, TT, LIKEY).





Tương tự như những bản hit đã được phát hành trước đây, bài hát mới “Mới đó đã 12 giờ” cũng mang đậm giai điệu Dance Pop bắt tai và cá tính, góp phần tôn lên rõ nét chất giọng trong trẻo và cao vút của Chung-ha, khi kể về tâm trạng chán chường và tiếc nuối của một cô gái không nỡ rời xa người yêu dù đồng hồ đã điểm đến 12 giờ khuya.