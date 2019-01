Twice tiếp tục phát hành sản phẩm tại Nhật Bản

© YONHAP News

Theo thông tin do công ty giải trí JYP Entertainment cung cấp vào ngày 12/1, 9 cô gái dễ thương nhóm Twice đang chuẩn bị cho kế hoạch “Nhật tiến” thứ hai của mình trong thời gian sắp tới.





Lần này, nhóm sẽ tung ra một album tiếng Nhật hoàn chỉnh mang tên “'#TWICE2”, với tổng cộng 10 ca khúc, là tập hợp những bài hát đã làm nên tên tuổi cho nhóm từ những ngày đầu mới ra mắt như “OOH-AHH하게” (Khiến em đoan trang), “CHEER UP”, “TT”, “KNOCK KNOCK”, “SIGNAL”, “LIKEY”, “Heart Shaker”, “What is Love?”, “Dance The Night Away” và “YES or YES”, được thể hiện hoàn toàn theo phiên bản tiếng Nhật và chính thức lên sóng vào ngày 6/3 tới đây.





Đặc biệt, với trường hợp của “LIKEY”, phiên bản tiếng Nhật của bản hit này đã được phát hành trước vào lúc 12h đêm ngày 11/1 (theo giờ địa phương), và đã ngay lập tức tiến thẳng vào top 100 ca khúc được yêu thích nhất tại thị trường âm nhạc xứ sở hoa anh đào. Chính vì thế, album hoành chỉnh lần này của nhóm hiện đang được giới truyền thông bản xứ nhận định sẽ có thể tiếp tục “làm nên chuyện” trong năm mới, tương tự như sản phẩm đầu tiên mang tên “#TWICE” đã gặt hái được trong năm 2017, khi dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon về mức độ nổi tiếng, đồng thời nắm giữ danh hiệu “Đĩa bạch kim” nhờ lượng tiêu thụ lên đến 250.000 đĩa.





Đáng chú ý, cùng với việc phát hành sản phẩm âm nhạc, Twice cũng sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh Nhật Bản qua các thành phố Osaka ngày 21/3, Tokyo ngày 29~30/3 và Nagoya ngày 6/4, để cùng các fan hâm mộ giao lưu và đánh dấu sự kiện sản phẩm tiếng Nhật mới nhất sắp được ra mắt. Đây đồng thời cũng là cơ hội để Twice thể hiện bản lĩnh và mức độ nổi tiếng của mình với giới truyền thông và công chúng, khi chính thức trở thành những nữ thần tượng Kpop đầu tiên được tổ chức concert tại chuỗi sân khấu mái vòm với quy mô lớn tại Nhật Bản trong thời gian sớm nhất kể từ ngày ra mắt.