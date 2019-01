Hàn Quốc công bố “Sách trắng Quốc phòng 2018”

Bỏ cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ địch”

“Sách trắng Quốc phòng” được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xuất bản hai năm một lần, nhằm thông báo tình hình và chính sách quốc phòng với cả trong và ngoài nước. Thời gian công bố “Sách trắng Quốc phòng 2018” đã bị hoãn từ thời điểm cuối năm ngoái sang ngày 8/1 và tiếp tục hoãn cho đến ngày 14/1. Bởi lần này, Bộ phải xem xét xóa bỏ cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ thủ chính”, cùng nhiều dự án tương đối nhạy cảm như đánh giá năng lực hạt nhân miền Bắc, hay chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế.

Điểm nổi bật nhất trong “Sách trắng Quốc phòng 2018” chính là cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ địch của Hàn Quốc” đã bị bỏ đi. Trước đó, “Sách trắng Quốc phòng 2016” có đề cập đến sự khiêu khích và mối đe dọa quân sự thường xuyên của miền Bắc, đồng thời ghi rõ “Chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên, chủ thể chính đã liên tiếp thực hiện các hành vi đe dọa trên chính là kẻ địch của Hàn Quốc”. Tuy nhiên, lần này, nội dung trên được thay thế bằng câu “Hàn Quốc coi những thế lực đe dọa, xâm hại chủ quyền, lãnh thổ, người dân và tài sản của Hàn Quốc là kẻ địch”. Tức khái niệm “kẻ địch” có phạm vi rộng và bao quát hơn.





Tranh cãi

Việc Chính phủ Hàn Quốc bỏ cụm từ “Bắc Triều Tiên là kẻ địch” là do cân nhắc đến cục diện an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và mối quan hệ liên Triều. Song vẫn có nhiều ý kiến phản đối và cho rằng vẫn còn nhiều lý do chưa được giải tỏa để xóa cụm từ trên. Bởi mối đe dọa hạt nhân miền Bắc vẫn còn đó, mối quan hệ Mỹ-Triều, mối quan hệ liên Triều dù được cải thiện nhanh chóng nhưng cũng có thể đột ngột chuyển sang tình trạng căng thẳng trở lại. Nhận thức được những tranh cãi trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bổ sung thêm câu “vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc” và đưa thêm câu mới là “quân đội Hàn Quốc sẽ hỗ trợ về mặt quân sự, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống cho nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc”.





Đánh giá năng lực quốc phòng của Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ước tính Bắc Triều Tiên đang sở hữu khoảng 50kg Plutonium, có thể dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Lượng sở hữu Uranium được làm giàu ở mức cao (HEU) đã giảm tương đối, vẫn ở mức tương tự kết quả đánh giá trong năm 2016. Về năng lực tên lửa của miền Bắc, Bộ Quốc phòng cho rằng không cần thiết phải xác định thêm vì miền Bắc đã không tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo trên thực tế để có thể chiếm chứng việc nước này đã thành công trong việc đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển hay không. Năng lực chiến đấu của quân đội Hàn Quốc hiện có 599.000 quân lính dự bị, sẽ cắt giảm còn 500.000 người cho đến năm 2022. Việc cắt giảm binh lính chỉ thực hiện ở lực lượng Lục quân, giảm từ 464.000 người xuống còn 365.000 người. Cho đến năm 2022, lãnh đạo cấp tướng trong quân đội sẽ cắt giảm còn 360 người, giảm 76 người so với 436 người tính đến cuối năm 2018.