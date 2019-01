Ra mắt “em gái” của Twice

© YONHAP News

Sáng ngày 14/1, một số tờ báo giải trí đã đồng thời đưa tin về khả năng một nhóm nhạc nữ mới có thể được ra mắt trong tháng 1 năm 2019 hay không?





Sở dĩ, nhóm nhạc tân binh này nhận được nhiều sự chú ý đến vậy là bởi họ là “gà nhà” trực thuộc công ty giải trí JYP Entertainment, đồng thời cũng được gọi với cái tên “Em gái của Twice”. Như vậy có thể thấy, đây sẽ là nhóm nhạc nữ thứ 4, hoạt động dưới sự quản lý của JYP, sau các đàn chị như Wonder Girls, MISS A và gần đây nhất là Twice, lần lượt ra mắt vào các năm 2007, 2010 và 2015.





Cũng trong ngày 14/1, người đại diện JYP cho biết, họ đang cố gắng thực hiện mục tiêu cho “xuất xưởng” nhóm nhạc tân binh nữ ngay trong tháng đầu năm 2019. Hiện tại, ca khúc chủ đề đầu tiên của nhóm đã hoàn thành các công đoạn ghi âm và quay phim. Công ty dự kiến trong thời gian sớm nhất sẽ thông báo với giới truyền thông và công chúng về tên gọi và concept mà nhóm sẽ theo đuổi.





Được biết, đội hình của nhóm nhạc tân binh nữ này gồm những thành viên đã được phát hiện qua những chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc theo mô-típ “sống-còn” như Shin Ryu-jin trong “Mix Nine” của Đài JTBC, Hwang Ye-ji trong “The Fan” của Đài SBS, và Lee Chae-ryung trong “Sixteen” của Đài Mnet. Họ đều là những cô gái tài năng, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của giới truyền thông và người yêu nhạc, nhờ sở hữu chất giọng đầy nội lực, vũ đạo mạnh mẽ, cùng vẻ đẹp ngoại hình tươi sáng.





Thêm vào đó, JYP vốn dĩ cũng đã quá nổi tiếng vì sự “mát tay” trong việc tạo ra những girlgroup đình đám như Wonder Girls, MISS A và Twice. Do đó, các thần tượng nữ mới của công ty nghiễm nhiên trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, cộng đồng yêu nhạc cũng kỳ vọng vào việc các cô gái này sẽ có thể đạt được thành công mỹ mãn như các đàn chị của mình.