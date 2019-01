PERCENT (Apink)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Apink (에이핑크)

Tên album / Đĩa đơn : PERCENT

Ngày phát hành : 07/01/2019





Ca khúc

01. %%(응응) (Ừ ừ)

02. 안아줘요 (Hãy ôm em)

03. 느낌적인느낌 (Cảm giác nhạy cảm)

04. 줄다리기 (Kéo co)

05. Enough

06. 기억더하기 (Ghi nhớ hơn nữa)





Giới thiệu

Vào ngày 7/1 vừa qua, 6 cô gái xinh đẹp nhóm Apink đã mở màn năm mới của mình bằng album mini comeback mang tên “PERCENT”. Đây đồng thời cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nhóm, sau hơn 6 tháng kể từ khi album mini thứ 7 “ONE & SIX”, cùng bài hát chủ đề “I'm so sick”, khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc hồi tháng 7 năm ngoái.





Sau những thành công vang dội mà album “ONE & SIX” gặt hái được, trong lần trở lại này, Apink lại tiếp theo nhấn mạnh vào concept quyến rũ, trưởng thành và hoàn toàn thoát khỏi hình tượng trong sáng như các sản phẩm trước đây của nhóm. Thật sự không dễ dàng để Apink có thể từ bỏ một concept đã theo nhóm suốt 7-8 năm hoạt động trong làng giải trí. Tuy nhiên, để tránh đi vào lối mòn “một màu”, Apink buộc phải thay đổi. Và may mắn là các nữ thần đến từ nhà Plan A đã thực hiện thành công lần lột xác ngoạn mục này.





Với album mới bao gồm 6 ca khúc như “%%(응응)” (Ừ ừ), “안아줘요” (Hãy ôm em), “느낌적인느낌” (Cảm giác nhạy cảm), “줄다리기” (Kéo co), “Enough” và “기억더하기” (Ghi nhớ hơn nữa), các fan sẽ không chỉ được thưởng thức những ca khúc tươi mới và năng động, mà còn được chiêm ngưỡng màn biến thân hoàn hảo của Apink thành những cô gái quyến rũ và nóng bỏng trong ca khúc chủ đề “%%(응응)” (Ừ ừ). Đây tiếp tục là sản phẩm do “phù thủy tạo hit” Black Eyed Pilsung (Mắt đen quyết thắng) sản xuất – chủ nhân những bản hit như “I'm so sick” (Apink), “Only You” (Miss A), “TT” (Twice) và “Touch My Body” (Sistar).





Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi tựa đề được cấu tạo từ hai âm tiết “응응” (Ừ ừ) nghe rất dễ thương, kể về tâm trạng háo hức và mong chờ của các cô gái trẻ khi tìm kiếm một nửa đích thực của cuộc đời, mà ca khúc này còn “hớp hồn” cộng đồng yêu nhạc nhờ mang đậm âm hưởng và giai điệu của thập niên 70 vô cùng tươi tắn và sôi động. Đặc biệt, ngoài các giọng ca chính như Eun-ji, Bomi và Namjoo, các thành viên còn lại như Na-eun, Cho-rong và Ha-young cũng có nhiều cơ hội được khoe giọng hơn những bài hát trước đây.