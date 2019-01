Công ty Kakao tạm ngừng thí điểm dịch vụ “đi chung xe”

Kakao mở cửa đối thoại với giới doanh nghiệp taxi

Công ty Kakao ngày 15/1 đã tuyên bố sẽ tạm dừng triển khai thí điểm dịch vụ “đi chung xe” (Car Pool). Việc Kakao quyết định lùi một bước là bởi gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ các tài xế taxi tự thiêu để phản đối dự án “đi chung xe”. Đồng thời, Kakao cho biết sẽ đồng ý đối thoại cởi mở với các hãng điều hành taxi dù điều này có thể khiến việc ra mắt dịch vụ mới của hãng có thể tan vỡ. Về vấn đề này, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đứng ra hối thúc các hãng taxi trong nước tham gia đối thoại xã hội. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp taxi vẫn giữ lập trường cứng rắn là sẽ cân nhắc đến việc khởi kiện.





Dịch vụ “đi chung xe”

“Đi chung xe” là dịch vụ cho phép mọi người có thể gọi và đi chung xe cá nhân có cùng điểm đến tương tự như sử dụng taxi, thông qua ứng dụng trên smartphone. Do đó, dịch vụ này giúp tận dụng được những xe nhàn rỗi, tăng nguồn thu nhập cho chủ sử dụng và mang đến tiện lợi cho cả người sử dụng dịch vụ. Dịch vụ “đi chung xe” được biết đến như là một hình thái của “nền kinh tế chia sẻ”. “Nền kinh tế chia sẻ” nói đến những hoạt động kinh tế trong đó mọi người có thể thuê và mượn hàng hóa của nhau. Mặc dù ban đầu khái niệm trên có xuất phát là chia sẻ nguồn tài nguyên trên mạng internet trực tuyến, nhưng giờ đây nó đang được lan rộng sang cả ngoại tuyến, giúp tiết kiệm được tài nguyên và nâng cao được một phần thu nhập nhất định. Do đó, khái niệm “nền kinh tế chia sẻ” nổi lên như một phương án để đối phó với tình hình kinh tế trì trệ và tình trạng ô nhiễm môi trường hiện đang lan rộng, trở thành phong trào trong xã hội.





Phản ứng gay gắt của giới doanh nghiệp taxi

Tuy nhiên, trường hợp dịch vụ “đi chung xe” của hãng Kakao được xem như là một mối đe dọa đến sự sống còn của giới tài xế taxi tại Hàn Quốc. Theo luật hiện hành, xe ô tô không đăng ký hoạt động kinh doanh thì không được phép cung cấp dịch vụ vận tải để thu lợi nhuận. Dựa theo quy định này mà hãng Uber, hiện đang hoạt động ở khoảng 70 quốc gia trên thế giới, đã phải rút khỏi thị trường Hàn Quốc do bị kết luận hoạt động trái phép. Song luật có điều khoản ngoại lệ, cho phép xe ô tô cá nhân có thể hoạt động dịch vụ vận tải chỉ trong giờ tan tầm. Căn cứ điều khoản ngoại lệ này mà Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép Kakao vận hành dịch vụ và mở ứng dụng “Car pool” tức “đi chung xe” trên điện thoại thông minh.

Việc giới doanh nghiệp taxi phản ứng khá nhạy cảm với dịch vụ “đi chung xe” của Kakao là bởi lo ngại sức ảnh hưởng của nó dẫn đến sự sụp đổ của ngành taxi. Công ty Kakao là cha đẻ ứng dụng “tin nhắn quốc dân” mang tên “Kakaotalk”, được hầu hết người dân Hàn Quốc sử dụng. Bên cạnh đó, Kakao còn sở hữu một lượng dữ liệu rất lớn nhờ vào các ứng dụng khác như “Kakao taxi” hay “Kakao map”. Các hãng taxi Hàn Quốc hiện đang gặp phải nhiều khó khăn do lượng xe cung cấp dịch vụ taxi đang dư thừa đến trên 20%, trong khi các tài xế taxi đang phải chịu cảnh thu nhập khá thấp. Do đó, dịch vụ “đi chung xe” của Kakao ra đời có thể sẽ “giết chết” giới doanh nghiệp taxi. Thậm chí, trong thời gian qua, đã xảy ra hai vụ tài xế taxi tự thiêu trong xe để phản đối dịch vụ “đi chung xe” của Kakao. Bởi vậy, dù có sự nhượng bộ của công ty Kakao cùng với sự điều đình của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhưng vẫn chưa trấn an được “cơn giận dữ” các hãng taxi tại Hàn Quốc.