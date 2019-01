Hàn Quốc đặt mục tiêu đứng đầu thế giới về xe ô tô chạy bằng hydro

Xe ô tô chạy bằng hydro

Xe ô tô chạy bằng hydro là xe hoạt động bằng nguồn năng lượng từ khí hydro, gồm có hai loại. Thứ nhất là xe ô tô có động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu khí hydro. Loại xe này chỉ khác với các loại xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở chỗ là sử dụng nhiên liệu khí hydro. Tuy nhiên, do sử dụng nhiên liệu khí hydro nên điểm khó khăn là phải phát triển mới tất cả hệ thống đốt của xe. Thứ hai là xe ô tô điện, sử dụng dòng điện sinh ra từ pin nhiên liệu hydro. Do xe hoạt động bằng điện nên không tạo ra khí thải và có tính năng cũng tốt hơn. Xe chạy bằng hydro còn có khả năng thanh lọc bụi nhỏ trong không khí. Do đó, xe chạy bằng hydro được xem như là dòng xe thân thiện với môi trường thế hệ mới, tạo sự cạnh tranh của các hãng xe ô tô trên thế giới về việc phát triển dòng xe này. Thông thường, khi nhắc tới xe chạy bằng hydro là nói đến dòng xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro (Fuel Cell Electric Vehicle-FCEV).





Nền kinh tế nhiên liệu hydro

“Nền kinh tế nhiên liệu hydro” là hệ thống nền kinh tế trong đó hydro trở thành nhiên liệu chủ lực, thay thế cho các loại nhiên liệu hóa thạch hiện có. Khái niệm này bắt nguồn từ cuốn sách “The Hydrogen Economy” (tạm dịch là “Nền kinh tế hydro”) của Giáo sư Jeremy Rifkin thuộc trường Đại học Pennsylvania (Mỹ). Giáo sư Jeremy Rifkin nhận định sản lượng dầu mỏ sẽ bắt đầu giảm dần từ năm 2020, dự báo thế giới sẽ không tránh khỏi sự tranh chấp về năng lượng, do đó cần phải thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu hydro, nguồn năng lượng phong phú nhất và không bao giờ bị cạn kiệt trên Trái đất. Vào năm 2015, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng chỉ ra rằng hydro sẽ là năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch trong tương lai.





Mục tiêu của Hàn Quốc

Tập đoàn ô tô Hyundai Hàn Quốc là một trong những doanh nghiệp đi đầu thế giới trong lĩnh vực xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hydro. Năm ngoái, Hyundai đã ký kết hợp tác với hãng Audi (Đức) về công nghệ pin nhiên liệu hydro. Ngoài ra, Hyundai còn ra mắt xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hydro “Nexo”, hiện đang dẫn đầu thị trường xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro. Được biết Nhật Bản hiện là nước có số lượng đăng ký cấp bằng sáng chế ở lĩnh vực xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro nhiều nhất. Điều đáng chú ý là các hãng xe của Đức và Mỹ, vốn là những cường quốc về xe ô tô, đều đang chậm chân trong việc phát triển xe ô tô chạy bằng hydro. Do đó, các doanh nghiệp này hiện đang tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác cạnh tranh với các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chính phủ Hàn Quốc đã tăng đáng kể nguồn ngân sách cũng như điều chỉnh tăng mục tiêu phổ biến dòng xe thân thiện với môi trường. Đối với xe ô tô chạy bằng hydro, Chính phủ đặt mục tiêu cung ứng từ 15.000 chiếc lên 65.000 chiếc cho đến năm 2020 và lần này lại tiếp tục điều chỉnh tăng lên 80.000 chiếc. Điều này nhằm cùng lúc hướng tới hai mục tiêu là bảo vệ môi trường và dẫn đầu ngành công nghiệp tăng trưởng trong tương lai.