VERI-US (VERIVERY)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : VERIVERY (베리베리)

Tên album / Đĩa đơn : VERI-US

Ngày phát hành : 09/01/2019





Ca khúc

01. 불러줘 (Ring Ring Ring) (Hãy gọi anh)

02. Flower

03. F.I.L

04. Alright!

05. Super Special (Acoustic Ver.)

06. Thank you, NEXT? (CD Only)





Giới thiệu

Vào ngày 9/1 vừa qua, một nhóm nhạc nam mới gồm 7 thành viên đã chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tên gọi VERIVERY. Các chàng trai này chính là đàn em cùng một nhà Jellyfish Entertainment với các tên tuổi như VIXX và Gugudan.





Họ là nhóm nhạc thần tượng nam thứ hai hoạt động dưới sự quản lý của Jellyfish, sau hơn 6 năm kể từ khi VIXX ra mắt vào năm 2012. Trước khi chính thức xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc Kpop, các thành viên VERIVERY cũng đã sớm gây ấn tượng với giới truyền thông và công chúng nhờ ngoại hình bắt mắt cùng profile ấn tượng khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế đầu tiên của mình mang tên “Now VERIVERY”, lên sóng từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái trên kênh Mnet. Thậm chí, trong thời điểm đó, các thành viên của nhóm còn có cơ hội khoe chất giọng được đào tạo bài bản của mình qua bài hát nhạc nền của chương trình mang tên “Super Special” và nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các fan của nhà Jellyfish.





Sau khi thu hút rất nhiều người hâm mộ đến tham dự 3 buổi High-touch liên tiếp của mình, VERIVERY đã chính thức ra mắt công chúng vào ngày 9/1 vừa qua với sản phẩm đầu tay “VERI-US”. Đúng như tên gọi của nhóm được ghép bởi các từ “Various” (Đa dạng), “Energetic” (Năng động), “Real” (Chân thật) và “Innovation” (Đổi mới), sản phẩm đầu tay VERIVERY đã không khiến các fan hâm mộ phải thất vọng khi cả 7 ca khúc của album đều có sự tham gia sáng tác của các thành viên trong nhóm, với nhiều thể loại nhạc được sử dụng như hiphop trong ca khúc “불러줘” (Ring Ring Ring) (Hãy gọi anh), pop trong các ca khúc “Flower”, “F.I.L” và một chút ballad kết hợp acoustic nhẹ nhàng trong bản tình ca “Super Special”.