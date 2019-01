Hoa mai và hoa hải đường trong đời sống tinh thần của người Hàn Quôc

Hoa mai và câu chuyện tình yêu bất hủ

Học giả Yi Hwang, hiệu Toegye (Thôi Khê; 1501-1570) là một vị đại học sĩ tiêu biểu dưới triều đại Joseon ở Hàn Quốc. Năm 48 tuổi, đại học sĩ Yi Hwang về huyện Danyang (tỉnh Bắc Chungcheong) nhậm chức. Hồi đó, ông rất buồn sầu do mất đi người vợ và con trai, và lại đang vướng phải tranh chấp chính trị. Ở Danyang, ông gặp kỹ nữ Duhyang (Đỗ Hương) khi ấy vừa tròn 18 tuổi. Nàng đem lòng yêu thương đại học sĩ và giúp ông nguôi ngoai nỗi đau mất người thân. Đại học sĩ đã mở lòng cùng nàng song mới chỉ ở mức cùng sánh vai tản bộ. Và rồi lại thêm một cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Truyền rằng, khi đại học sĩ Yi Hwang rời Danyang tới nơi khác nhậm chức, nàng Duhyang đã tặng cho ông một cây hoa mai và dựng một túp lều trên đoạn đường trước đây ông thường ghé qua, sống những ngày cuối đời trong nỗi niềm thương nhớ đại học sĩ Yi Hwang. Về phần mình, đại học sĩ Yi Hwang cũng đã làm rất nhiều thơ về hoa mai. Khúc chính ca Gagok Eonyaki (Ngôn ước) dòng Gyemyeon Isudaeyeop dành cho giọng nữ Yeochanggagok, do danh ca Kim Yeong-gi trình diễn có đoạn:

Ước hẹn muộn, mai hoa ngoài sân rụng

Mong tiếng chim ác là sáng hót báo tin mừng

Hay soi gương sửa áo quần dáng vóc





Trên tờ tiền mệnh giá 1.000 won của Hàn Quốc có in ảnh chân dung đại học sĩ Yi Hwang và một nhành mai đang nở rộ, mặt sau của tờ tiền là hình vẽ trường Dosan Seowon (thư đường Trà Son), nơi đại học sĩ dạy học lúc sinh thời. Yi Hwang quý trọng hoa mai đến nỗi lời trăng trối cuối cùng của ông cũng là “Hãy tưới nước cho chậu hoa mai”. Trong một áng thơ của Yi Hwang có đoạn:

Phai vàng sách cổ tựa thánh hiền

Tĩnh lặng thanh thanh thư phòng trống

Mai nở xuân về bên khung cửa

Dây đàn dẫu đứt đừng có than





Giới học giả Hàn Quốc xưa kia cho dù có không biết chơi đàn tranh 6 dây Geomungo, thì cũng luôn để đàn bên mình mà nhìn ngắm suy tư, đôi khi nghe đàn qua tiếng rung tâm tình chứ không nhất nhất là phải gẩy đàn. Với lời trăng trối cuối đời và những áng thơ để lại, người đời tin rằng đó chính là tấm chân tình của đại học sĩ Yi Hwang hướng về kỹ nữ Duhyang trong nỗi nhớ nhung cách trở. Chơi đàn dây đứt cũng không hề chi là vì dòng chảy âm nhạc từ ông hướng về Duhyang vẫn luôn liền dòng hòa quyện, không chia ngắt, đứt đoạn. Trong thơ của ông, tình yêu ngày càng nở rộ và đơm hoa kết trái muôn màu.

Khúc thơ phổ nhạc Maehwaga (Khúc ca hoa mai) cũng có đoạn:

Xuân lại về trên cành mai thủa nọ

Mai lại nở trên nhành xuân đã qua

Tuyết xuân mơn trớn mai e ấp





Hoa hải đường sắc đỏ

Xuân sắp về và thời điểm hoa mai nở rộ cũng rất gần rồi. Nghe nói, chùa Geumdun (Kim Đồn) ở vùng Suncheon tỉnh Nam Jeolla nổi tiếng với loài mai nở đúng vào tháng Chạp có tên gọi là Napwolmae (Mai tháng Chạp). Đến hẹn lại lên, cho dù cái lạnh thấu xương có ngấm vào mọi ngóc ngách trên mình mai mảnh dẻ, thì mai vẫn vươn mình hé nở những cánh hoa ngào ngạt hương thơm trong gió lạnh tuyết rơi. Bởi thế nên mai luôn được xem là giáo lý sống động dành cho giới học giả xưa kia ở Hàn Quốc. Giờ là lúc chúng ta có thể chiêm ngưỡng sắc đỏ thắm của hoa hải đường đang nở rộ ở phía nam Hàn Quốc. Nếu hoa mai là niềm đam mê của giới học giả thì hoa hải đường là loài hoa đồng cam cộng khổ với bách dân trong thiên hạ ở Hàn Quốc xưa kia. Khúc dân ca “Dongbaek Taryeong” (Bài ca hoa hải đường) của vùng Namdo thuộc miền nam bán đảo Hàn Quốc có đoạn:

Đi nào! Đi nào! Đi hái hoa hải đường

Từng chùm hải đường mang về ép dầu thắp nến

Sửa soạn lễ vật cho con gái lớn lấy chồng, quê hương ta tươi đẹp!





