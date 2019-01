Đồng loạt ra mắt các nhóm nhạc mới

© Big Hit Entertainment / FNC Entertainment

Một loạt những nhóm nhạc nam và nữ mới tinh sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2019.





Công ty quản lý của những nhóm nhạc đình đám toàn cầu như TWICE và BTS đang được kỳ vọng sẽ cho ra đời các nhóm tân binh đầy nội lực trong năm nay.





Ngày 14/1, JYP Entertainment khẳng định nhóm nhạc nữ mới đầu tiên của công ty này sau TWICE, đang chuẩn bị cho màn debut. Các cô gái dự kiến sẽ sớm ra mắt bởi họ đã hoàn thành việc quay video âm nhạc (MV) đầu tiên.





Do JYP Entertainment đã thể hiện sức mạnh của “ông trùm” trong việc “xuất xưởng” các nhóm nhạc nữ thành danh như Wonder Girls, miss A và TWICE, nên công chúng đang rất háo hức với nhóm nhạc nữ mới. Đặc biệt, cô nàng Shin Ryu Jin nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế “MIXNINE” của đài JTBC, Hwang Yeji từ show “The Fan” của đài SBS, và Lee Chae Ryeong trưởng thành qua show “SIXTEEN” của Mnet, hiện đang thu hút được sự chú ý lớn từ các fan hâm mộ.





Bên cạnh đó, Big Hit Entertainment cũng đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc nam mới, lần đầu tiên sau 6 năm thành lập BTS. Cho tới nay, nhóm TXT đã lần lượt tiết lộ thông tin về các thành viên của mình. Với việc công bố hai chàng trai Yeonju và Soobin là những thành viên đầu tiên, TXT đã tạo ra một cơn sốt trên các trang mạng xã hội Twitter và Youtube, nhận được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông cả trong và ngoài nước.





Hai chàng trai Lee Dae Hwi và Park Woo Jin của nhóm Wanna One, cùng với hai thành viên Lim Young Min và Kim Dong Hyun của nhóm MXM, cũng đang dự định ra mắt lần nữa trong năm nay như một nhóm hoàn toàn mới, với tên gọi tạm thời là Brand New Boys. Các chàng trai đang làm việc chăm chỉ cùng đội sản xuất của công ty Brand New Music để cho ra mắt một nhóm nhạc được chuẩn bị kỹ càng các sản phẩm chất lượng cao. Chi tiết về các thành viên cùng nhóm nhạc mới sẽ được công bố trong năm nay.





Trong khi đó, ông lớn YG Entertainment cũng đang hoàn tất show “YG Treasure Box” để cho ra đời một nhóm nhạc nam mới theo dấu chân của các chàng trai BIGBANG, WINNER và iKON. Các thành viên của nhóm nhạc mới này sẽ quyết định khi nào chương trình truyền hình thực tế trên kết thúc trong tháng này.





Show thực tế của đài MBC “Under 19” sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các thành viên của nhóm trong số kết thúc show, được phát sóng vào ngày 2/2.





Các fan hâm mộ đang vô cùng háo hức với tin tức về mùa thứ 4 của show “Produce 101”, được đặt tên là “Produce_X101”, vốn sẽ cho ra đời một nhóm nhạc nam mới. Trong lúc chưa có nhiều thông tin cụ thể, Mnet đã tung ra một đoạn teaser khẳng định sự lên sóng mùa thứ 4 của show này.





Banana Culture Entertainment cũng vừa công bố màn debut của TREI , một nhóm nhạc nam mới toanh.





FNC Entertainment thì hiện đang tổ chức một cuộc thi giữa các nhóm nhạc nữ nhằm cho ra đời Cherry Bullet, girl group đầu tiên của công ty này trong một thời gian dài kể từ khi các cô gái của AOA ra mắt.





Ngoài các nhóm nhạc nam-nữ kể trên, ONEUS, phiên bản nam của nhóm MAMAMOO, và VERIVERY, phiên bản nam của nhóm VIXX, cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ các fan với màn debut vào ngày 9/1 vừa qua.





Người yêu nhạc đang rất hồi hộp chờ xem liệu nhóm nhạc tân binh nào sẽ lên ngôi trong cuộc đua tranh giữa họ.