Oh My Girl kết thúc lịch trình “Nhật tiến” hết sức thành công

© WM Entertainment

Theo thông tin do công ty giải trí WM Entertainment cung cấp vào sáng ngày 19/1, 7 cô gái xinh đẹp nhóm Oh My Girl đã có màn ra mắt thành công tại thị trường âm nhạc xứ sở hoa anh đào với sản phẩm tiếng Nhật đầu tay mang tên “OH MY GIRL JAPAN DEBUT ALBUM”, được chính thức tung lên các trang nghe nhạc trực tuyến địa phương vào ngày 9/1 vừa qua.





Album này là tập hợp những ca khúc đình đám nhất của Oh My Girl từ những ngày đầu mới ra mắt đến nay như “불꽃놀이” (Pháo hoa), “비밀정원” (Khu vườn bí mật), “Colouring Book” và “Closer”, được trình bày lại hoàn toàn theo phiên bản tiếng Nhật, dưới bàn tay dàn dựng của những nhà soạn nhạc hàng đầu xứ sở hoa anh đào.





Quả nhiên, với sức hút khó cưỡng của mình, Oh My Girl đã nhanh chóng chinh phục được trái tim của cộng đồng yêu nhạc tại Nhật Bản, khi album đầu tay của nhóm đã mạnh mẽ vượt qua nhiều nghệ sĩ bản xứ để leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Album ăn khách nhất trong tuần, do tạp chí Billboard (Nhật Bản) bình chọn (Billboard JAPAN Top Albums Sales). Đồng thời, album này cũng chiếm giữ cả ngôi vị Á quân bảng xếp hạng Oricon danh giá, tại hạng mục dành cho những album xuất sắc nhất trong tuần.





Không chỉ thế, sức hút mãnh liệt của Oh My Girl còn được chứng minh bằng việc toàn bộ số vé dành cho buổi concert vòng quanh Nhật Bản của nhóm, đã nhanh chóng “cháy vhàng” chỉ sau vài phút mở bán.





Với thành công rực rỡ gặt hái được tại đất nước mặt trời mọc, Oh My Girl được dự đoán sẽ có thể tiếp tục gây tiếng vang tương tự tại xứ sở cờ hoa với chuyến lưu diễn vòng quanh các thành phố Houston (22/1), Indio (26/1) và San Jose (27/1).