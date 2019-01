The 2nd Album `Time for us` (G-FRIEND)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : GFRIEND (여자친구)

Tên album / Đĩa đơn : The 2nd Album `Time for us`

Ngày phát hành : 14/01/2019





Ca khúc

01. 해야 (Sunrise) (Bình minh)

02. You are not alone

03. 기적을넘어 (L.U.V.) (Vượt qua kì tích)

04. GLOW (만화경) (Kính vạn hoa)

05. 비밀이야기 (Our Secret) (Câu chuyện bí mật)

06. Only 1

07. Truly Love

08. 보호색 (Show Up) (Màu bảo vệ)

09. 겨울, 끝 (It`s You) (Kết thúc mùa đông)

10. A Starry Sky

11. Love Oh Love

12. Memoria (Korean Ver.)

13. 해야 (Sunrise) (Bình minh) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Sau một năm thành công rực rỡ với hai sản phẩm hoành tráng liên tiếp được phát hành là “Time for the moon night” (tháng 4/2018) và “Sunny Summer” (tháng 8/2018), các cô nàng “bạn gái” đáng yêu của cộng đồng fan Kpop lại tiếp tục khuấy đảo bầu không khí sôi động của làng nhạc xứ Hàn với album mới toanh mang tên “Time for us”, được chính thức lên sóng vào ngày 14/1 vừa qua. Đây đồng thời cũng là sản phẩm hoàn chỉnh thứ hai của nhóm, được phát hành sau đúng hai năm 6 tháng, kể từ khi album “LOL” được tung lên kệ đĩa vào tháng 7 năm 2016.





Với sự trở lại đặc biệt này, các cô nàng 여자친구 (G-friend – Bạn gái) đã hào phóng mạnh tay chiêu đãi các fan hâm mộ của mình một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với tổng cộng 12 ca khúc mới, cùng một bản nhạc không lời, được sáng tác theo chủ đề “Sunrise” (Bình minh), thể hiện niềm hy vọng rằng mặt trời sẽ mang đến một tia sáng ấm áp hơn cho mỗi người sau những ngày đông lạnh lẽo dài đằng đẵng.





Đặc biệt, để nhấn mạnh vào concept tươi sáng này, bài hát chủ đề của album cũng được đặt theo tên “Sunrise” (Bình minh). Ngay từ những giây đầu tiên, “Bình minh” của G-friend đã thu hút người nghe nhờ những giai điệu nhẹ nhàng và thanh thoát. Thế nhưng, bất ngờ sau đó, nhịp điệu lại nhanh dần lên và chuyển sang thể loại Synth Pop sôi động, không chỉ ăn nhịp với những động tác vũ đạo dứt khoác và mạnh mẽ của nhóm, mà còn tạo điều kiện cho các cô nàng Bạn gái có cơ hội được khoe màn hòa âm tuyệt vời của mình.





Bên cạnh đó, nội dung của bài hát cũng gây ấn tượng không kém, khi so sánh “người trong mộng” với hình ảnh “mặt trời chưa ló dạng”, để diễn tả tâm trạng phức tạp của cô gái khi cứ mãi mong chờ một người như ngóng đợi mặt trời lên, song người đó vẫn cứ luôn im lặng và chẳng có phản ứng gì trước tình cảm của cô gái ấy.