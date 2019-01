Tăng trưởng kinh tế ở mức 2% trong hai năm liên tiếp

Mặc dù tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2018 tiếp tục rơi xuống mức 2%, song vẫn ở mức tương đối tốt so với đự doán. Vấn đề là triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 không được sáng sủa cho lắm.





Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 2,7%

Kinh tế Hàn Quốc năm 2018 tăng trưởng 2,7% tương đương với mức dự đoán của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đưa ra trước đó. Nhưng kết quả này được cho là tương đối tốt bởi khối tư nhân đã dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế năm ngoái của Hàn Quốc khó có thể đạt được mức 2,7%. Mặc dù vậy, kết quả trên mang đến một sự thất vọng không nhỏ do tỷ lệ tăng trưởng kinh tế không thể đạt mức 3% trong hai năm liên tiếp. Các chuyên gia nhận định rằng kết quả này đã cho thấy những hạn chế khi Chính phủ chỉ tập trung vào xuất khẩu, mở rộng ngân sách, mà không hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực thiết bị, xây dựng.





Nguyên nhân

Đầu năm ngoái, Chính phủ, BOK, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và OECD đưa ra dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 là 3%, dựa vào triển vọng tình hình xuất khẩu được cải thiện và hiệu quả từ chính sách mở rộng đầu tư ngân sách của Chính phủ. Trên thực tế, tỷ lệ tăng xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2018 đạt 4%, mức kỷ lục sau 5 năm. Xuất khẩu chíp bán dẫn gặp nhiều thuận lợi theo đúng dự đoán rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục đà tăng trưởng do nhu cầu chíp bán dẫn trên toàn cầu tăng cao. Ngoài ra, hiệu quả từ việc ngân sách Nhà nước đạt mức tăng cao nhất sau 11 năm cũng khá lớn. Chi trả trợ cấp tiền lương cũng tăng trên cơ sở chính sách tăng cường đảm bảo bảo hiểm y tế, đồng thời chi tiêu của Chính phủ cũng tăng đến 5,6%.

Việc tỷ lệ tăng trưởng kinh tế không thể đạt mốc 3% được cho là do tình hình đầu tư trì trệ nghiêm trọng hơn so với dự báo. Đầu năm 2018, BOK dự báo tỷ lệ tăng đầu tư thiết bị và xây dựng lần lượt là 2,5% và âm 0,2%. Tuy nhiên, mức triển vọng này giảm dần theo thời gian, trên thực tế triển vọng tỷ lệ tăng đầu tư thiết bị đạt âm 1,7%, còn xây dựng là âm 4%. Bên cạnh đó, “cú sốc” về tuyển dụng trong ngoái đã dẫn đến số người có việc làm trong năm tăng ở mức 97.000 người. Cuối cùng, chỉ với tình hình xuất khẩu được cải thiện và mở rộng ngân sách thôi vẫn chưa thể kéo nền kinh tế đạt mức tăng trưởng như dự báo được. Cùng với đó, các yếu tố bên ngoài khác như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, hay tình hình tài chính bất an đến từ việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) cũng gây tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước.





Triển vọng trong năm 2019

Mặt khác, triển vọng trong năm 2019 càng không mấy sáng sủa. Các yếu tố bất an bên ngoài vẫn còn đó. Hơn nữa, đúng như lo ngại, tình hình xuất khẩu chíp bán dẫn bắt đầu cho thấy xu thế giảm ngay từ đầu năm. Tỷ lệ tăng xuất khẩu chíp bán dẫn tháng 12 năm ngoái và tính đến ngày 20/1 năm nay so với cùng kỳ trước đó, đạt lần lượt là âm 1,2% và âm 14,6%. Tốc độ tăng trưởng của các nước phát triển và Trung Quốc đang trên đà chững lại khiến Hàn Quốc, một nước có nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, bị ảnh hưởng theo. Do đó, nhiều ý kiến dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 có khả năng sẽ rơi xuống mức thấp hơn là 2,5%.