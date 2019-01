Sức hút mãnh liệt của Apink lan tỏa sang Đài Loan

© YONHAP News

Theo thông tin do công ty giải trí Plan A cung cấp vào sáng ngày 21/1, sức hút của Apink hiện đã vượt qua khỏi khuôn khổ Hàn Quốc và đang lan tỏa mạnh mẽ sang các khu vực lân cận thuộc châu Á và cụ thể là Đài Loan.





Trong số bình chọn từ ngày 4/1 đến ngày 10/1 vừa qua trên bảng xếp hạng FIVE MUSIC uy tín, album mini thứ 8 của Apink mang tên “PERCENT” hiện đang bỏ xa nhiều đối thủ bản xứ khác để thống trị vị trí dẫn đầu tại hạng mục tôn vinh những sản phẩm âm nhạc xuất sắc nhất. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn hết, Apink chỉ tập trung quảng bá ở Hàn Quốc và không có bất cứ hoạt động tuyên tuyền nào tại Đài Loan. Do đó, FIVE MUSIC hết sức đánh giá cao tài năng cũng như sức hút của các nữ thần tượng xinh đẹp đến từ nhà Plan A. Đồng thời họ cũng khẳng định, Apink chính là một trong những nghệ sĩ nước ngoài nhận được nhiều sự quan tâm và mến mộ nhất từ công chúng Đài Loan trong thời điểm hiện tại.





Chưa hết, không chỉ gây sốt tại thị trường âm nhạc Đài Loan, Apink còn thống trị cả bảng xếp hạng iTunes tại Hồng Kông và lọt Top 5 iTunes tại 21 quốc gia, trong đó có các nước Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Đan Mạch, Nga và Úc.





Để ăn mừng thành công của mình, Apink sẽ tiếp tục mở rộng chuyến lưu diễn “PINK COLLECTION” vào giữa tháng 2 tới.