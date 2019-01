Chi trả trợ cấp thất nghiệp năm 2018 tăng vọt 

Việc khoản tiền trợ cấp thất nghiệp tại Hàn Quốc trong năm ngoái đạt con số cao kỷ lục được cho là có ba nguyên nhân chính. Đó là do số lao động thất nghiệp tăng, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng tăng và sự nâng lên mức sàn trợ cấp tìm việc.





Số lao động thất nghiệp gia tăng

Yếu tố lớn nhất chính là tình trạng việc làm tồi tệ đã dẫn đến sự gia tăng số lao động thất nghiệp. Số người được nhận trợ cấp thất nghiệp trong năm 2018 là 1.391.767 người, cao hơn 9,3%, tương đương 118.476 người so với năm 2017. Xét theo từng ngành nghề, số tiền trợ cấp thất nghiệp trong ngành xây dựng là nhiều nhất, chi trả 707,3 tỷ won (627,3 triệu USD) cho 155.000 lao động. Trong đó, số tiền trợ cấp tăng 58%, số người nhận cũng tăng 34% so với năm trước đó. Xét theo độ tuổi, lao động ở độ tuổi 50 và 60 có số người nhận được trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất. Lao động độ tuổi 50 là khoảng 340.000 người, tăng 12%, lao động ở độ tuổi 60 là 247.000 người, tăng 20%.





Người tham gia bảo hiểm tuyển dụng và mức sàn trợ cấp tìm việc cùng tăng

Sự gia tăng số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng cũng góp phần không nhỏ khiến khoản tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tăng. Tính đến tháng 12 năm ngoái, số người gia nhập bảo hiểm tuyển dụng là 13.413.000 người, tăng 472.000 người so với một năm trước. Người lao động phải tham gia bảo hiểm tuyển dụng thì mới được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, mức sàn nhận trợ cấp tìm việc cũng tăng 16,4% so với năm trước đó, ở mức từ 54.216 won (48 USD) trở xuống. Trợ cấp tìm việc là khoản trợ cấp mà lao động thất nghiệp được hưởng trong khoảng thời gian tìm việc, chiếm một phần lớn trong trợ cấp thất nghiệp. Mức sàn trợ cấp tìm việc được nâng lên là do tiền lương tối thiểu tăng. Cuối cùng, do số người được hưởng trợ cấp và mức sàn tiền trợ cấp tăng đã khiến cho tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp tăng vọt.





Nhận định của Chính phủ

Chính phủ nhận định số tiền trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến là kết quả của việc mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Mặc dù xét về khía cạnh này cũng có phần đúng, song cũng không thể phủ nhận rằng tình trạng tuyển dụng trở nên tồi tệ chính là nguyên nhân lớn nhất. Điển hình, số người thất nghiệp dài hạn trong năm ngoái ước tính đạt con số lớn nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997. Trong tổng số 1.073.000 người thất nghiệp có 154.000 người thất nghiệp dài hạn, tăng 9.000 người so với năm 2017. Lao động thất nghiệp dài hạn là những người thất nghiệp từ 6 tháng trở lên.