Vụ bê bối Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp

Cựu Chánh án Tòa án tối cao Hàn Quốc Yang Sung-tae ngày 24/1 đã bị bắt giam với cáo buộc lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp, lấy phán quyết một số vụ án nhạy cảm về mặt chính trị để thương lượng với Phủ Tổng thống thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye và việc thuyên chuyển nhân sự. Ông Yang Sung-tae giữ chức Chánh án Tòa án tối cao trong 6 năm, từ tháng 9 năm 2011 cho đến tháng 9 năm 2017. Vụ bê bối khởi đầu từ nghi ngờ về việc Cơ quan hành chính tòa án đã giám sát và lập ra “danh sách đen” các thẩm phán thuộc một số nhóm nghiên cứu chuyên ngành nhất định. Về vấn đề này, Ủy ban điều tra làm sáng tỏ sự thật được thành lập dưới thời Chánh án Tòa án tối cáo Yang Sung-tae đã tiến hành điều tra và bác bỏ nghi ngờ này. Tuy nhiên, kết quả điều tra vẫn không làm cho vụ việc chìm lắng xuống. Tiếp đó, sau khi tân Chánh án Tòa án tối cao Kim Myung-soo nhậm chức, công tác điều tra mới được tiến hành trở lại. Kết quả điều tra xác định Cơ quan hành chính tòa án đã từng theo dõi một số thẩm phán đặc biệt, đồng thời phát hiện được bằng chứng cho thấy tòa án đã can thiệp vào một số vụ án nhạy cảm về mặt chính trị. Do đó, Ủy ban điều tra sự thật lần thứ ba được thành lập, tiến hành điều tra toàn bộ về hành vi lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp của Cơ quan hành chính tòa án. Cuối cùng, toàn bộ sự thật đã được lật tẩy và vụ việc được chuyển sang cho Viện Kiểm sát điều tra, dẫn đến việc cựu Chánh án tòa án tối cao Yang Sung-tae bị bắt giam.





Các cáo buộc liên quan đến cựu Chánh án Yang Sung-tae

Viện Kiểm sát đã cáo buộc cựu Chánh án Yang Sung-tae các tội danh gồm lạm dụng thẩm quyền, không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao, gây tổn thất ngân sách Nhà nước, can thiệp vào việc phân bổ nhân sự, làm rò rỉ bí mật công vụ, lập văn bản khống. Cụ thể, ông Yang bị nghi ngờ có dính líu tới việc thu thập trái phép thông tin nội bộ của Tòa án Hiến pháp, can thiệp vào các vụ kiện, mang một số vụ kiện ra để thương lượng. Tiêu biểu là lấy vụ kiện đòi bồi thường của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời thực dân Nhật để thương lượng với Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye nhằm thành lập Tòa án thượng thẩm, can thiệp vào vụ kiện của các nghị sĩ thuộc đảng Tiến bộ hợp nhất trước đây. Ngoài ra, ông Yang còn bị cáo buộc đã làm lộ kế hoạch điều tra trong vụ kiện các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời thực dân Nhật.

Viện Kiểm sát nhận định rằng cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Sung-tae là người chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất trong vụ bê bối Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp. Các công tố viên xác định rằng ông Yang đã trực tiếp can thiệp vào các vụ án, vượt quá quyền hạn cho phép. Cựu Chánh án Yang dự kiến sẽ bị tạm giam tối đa trong 20 ngày để phục vụ công tác điều tra.