Cuộc chiến “Tân binh nam” xuất sắc nhất của năm 2019 đã bắt đầu nóng hơn bao giờ hết

Những giải thưởng âm nhạc cuối năm 2018 của K-pop vẫn còn chưa kết thúc thì người hâm mộ đã bắt đầu hóng đến các lễ trao giải cuối năm 2019 vì sự xuất hiện của quá nhiều ứng cử viên sáng giá cho giải Tân Binh của năm. Lien tiếp là những nhóm nhạc mới, nghệ sĩ mới xuất hiện và quá tiềm năng khiến cho cư dân mạng không biết phải chọn ai. Chỉ riêng giải thưởng Tân binh nam thì ngay từ đầu năm đã trở nên khó đoán với hàng loạt cuộc cạnh tranh khốc liệt.





Cuộc chiến của những nhóm nhạc nam đến từ những công ty giải trí vừa





Đầu tiên chính là cuộc cạnh tranh của ba nhóm nhạc nam cùng ra mắt trong tháng 1 là M.O.N.T đến từ FM Entertainment ra mắt vào ngày 4/1; “em trai của Mamamoo” - ONEUS và “em trai của VIXX” - VERIVERY cùng ra mắt trong ngày 9 tháng 1 vừa qua. Dù ra mắt sớm hơn, ba thành viên của M.O.N.T, được biết đến qua chương trình sống còn “MIXNINE” của YG, nhưng vì thứ hạng chung cuộc không cao và màn ra mắt cũng không đặc sắc cho lắm nên bài hát ra mắt của M.O.N.T không được nhiều fan Kpop biết đến.





Hai nhóm nhạc đàn em của Mamamoo và VIXX là ONEUS và VERIVERY ra mắt cùng một ngày tuy nhiên sự đón nhận của người hâm mộ cũng rất khác nhau. VERIVERY là nhóm nhạc nam thứ hai của Jelly Fish Entertainment sau 6 năm kể từ khi VIXX ra mắt. Tuy nhiên, MV ra mắt của VERIVERY là "RING RING RING” lại khá nhạt nhòa với một concept quá đại trà nên vẫn chưa gây được tiếng vang như mong đợi. Còn ONEUS đúng như những gì khán giả mong đợi ở "em trai Mamamoo", khả năng vocal của các chàng trai vô cùng nổi bật với sự xuất hiện của hai thí sinh của "Produce 101" mùa thứ hai là Hwanwoong và Keonhee. Dù xuất thân từ một công ty có thế mạnh về hát, song người hâm mộ cũng không khỏi bất ngờ về khả năng vũ đạo cực tốt của ONEUS bên cạnh đó ngoại hình của các thành viên cũng rất bắt mắt. Vì thế bài hát ra mắt của nhóm là “Valkyrie” tương đối nổi bật so với hai nhóm còn lại.





Cuộc chiến “Huynh đệ tương tàn” giữa các cựu thành viên Wanna One





Sau khi Wanna One kết thúc hoạt động thì 2 thành viên Lee Dae-hwi và Park Woo-jin sẽ kết hợp cùng với hai thành viên của MXM là Lim Young-min và Kim Dong-hyun dự định ra mắt lần nữa trong năm nay trong một nhóm mới hoàn toàn với tên gọi tạm thời là Brand New Boys. Đây sẽ là một nhóm nhạc đáng gờm khi 4 thành viên đã có lượng người hâm mộ tương đối ổn định nhất là Lee Dae-hwi và Park Woo-jin trong thời gian hoạt động cùng Wanna One.





Sàn đấu “Tân binh nam 2019” còn là cuộc chiến “một mình chống Mafia” của những cựu thành viên Wanna One sẽ hoạt động với tư cách ca sỹ solo như là Kang Daniel, Kim Jae-hwan, Ha Sung-woon và cả anh cả Yoon Ji-sung của nhóm. Nếu nói các thành viên sẽ hoạt động solo thì Kang Daniel có lẽ có lợi thế nhất vì mức độ nhận diện công chúng rất lớn của bạn ấy. Kang Daniel cũng vừa phá kỷ lục Guinness khi chỉ mất 11 giờ để đạt được con số một triệu người theo dõi trên Instagram. Kim Jae-hwan thì sau khi tiếp tục hợp đồng với Swing Entertainment, dù không có lợi thế về lượng fan như Kang Daniel, nhưng bù lại với giọng hát cực tốt của mình thì sẽ có thể làm nên chuyện. Với Ha Sung-woon thì giọng hát ổn định cùng khả năng vũ đạo cực chuẩn và đẹp mắt sẽ là một vũ khí mạnh cho anh trong cuộc cạnh tranh giữa những người anh em này. Anh cả của Wanna One là Yoon Ji-sung thì tuy khả năng cạnh tranh không bằng các thành viên khác, nhưng cũng là một nhân tố bí ẩn góp thêm phần kịch tính cho cuộc chiến. Bên cạnh việc chính thức mở các tài khoản mạng xã hội cá nhân thì riêng Kang Daniel và Yoon Ji-sung cũng chính thức bắt đầu “fan cafe”- “câu lạc bộ những người hâm mộ trực tuyến” vào ngày 21/1 vừa qua, nên có vẻ là các anh chàng đã thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến “Huynh đệ thương tàn”.





Mức độ “sát thương” của cuộc chiến “Huynh đệ thương tàn” sẽ còn tăng lên gấp bội khi “Produce X 101” mùa thứ 4 cũng đã bắt đầu rục rịch với một nhóm nhạc nam mới sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới để đối đầu trực tiếp với đàn anh của mình.





Cuộc chiến của “em trai BTS” và ông lớn YG





Tomorrow X Together hay TXT chính là cái tên tiếp theo của Big Hit sau đúng 6 năm từ khi BTS ra đời. Chỉ cần với danh xưng là “Em trai của BTS” thôi thì cũng đã đủ để thu hút sự chú ý và quan tâm không nhỏ từ người hâm mộ Kpop. Vào ngày 10/1, thành viên đầu tiên của TXT chính thức được giới thiệu với người hâm mộ đã gây lên một cuộc đổ bộ có thể ví như là một cơn sóng thần trên các trang mạng xã hội. Nhưng đó cũng có thể là con dao hai lưỡi dành cho TXT khi mà phải vượt qua cái bóng quá lớn của đàn anh trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với giải “Tân binh 2019” thì TXT vẫn là một cái tên mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng nè.





Và cũng chính TXT lại phải dè chừng khi mà nhóm nhạc nam mới từ show sống còn của YG là “"YG Treasure Box" cũng đã hoàn thành việc công bố 7 thành viên chính thức vào ngày 25/1. Đúng như cái tên "Hòm châu báu", 7 thành viên chính thức được công bố đều là những cá nhân nổi bật và tài năng, hứa hẹn sẽ là một đối thủ xứng tầm với TXT. Hơn nữa, nhóm thì còn có lợi thế là xuất thân từ một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.





Có thể thấy là chỉ riêng nhóm nhạc và nam nghệ sĩ solo thôi mà ngay từ đầu năm đã có quá nhiều ứng cử viên sáng giá cho giải Tân binh nhưng năm 2019 vẫn còn dài chắc chắn sẽ còn rất nhiều những nhân tố mới xuất hiện và tham gia vào, hứa hẹn sẽ là một năm đầy cạnh tranh cho danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của năm.