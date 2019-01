Đề xuất tăng độ tuổi tiêu chuẩn cho người già lên 70 tuổi

Tuổi tiêu chuẩn đối với người già hiện tại không phù hợp

Hiện tại, độ tuổi tiêu chuẩn với người cao tuổi ở Hàn Quốc là 65 tuổi. Tiêu chuẩn này được thiết lập khi xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế vào năm 1964. Khi đó, tuổi thọ bình quân của người Hàn là 65 tuổi đối với nữ, và chưa tới 60 tuổi đối với nam. Đến năm 2025, khi Hàn Quốc bước vào xã hội “siêu già”, tuổi thọ bình quân của nữ giới ước tính sẽ là 87, và nam giới là 81,6. Không những thế, tuổi thọ cũng tăng cao hơn do mức sống được nâng cao và y học phát triển. Do đó, không thể phủ nhận sự thật rằng độ tuổi tiêu chuẩn đối với người cao tuổi là 65 tuổi như hiện nay có sự khác biệt quá lớn so với thực tế.





Kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu lương hưu quốc gia

Trên thực tế, người dân Hàn Quốc coi độ tuổi 70 mới là người già. Theo kết quả khảo sát những đối tượng từ 50 tuổi trở lên của Viện nghiên cứu lương hưu quốc gia Hàn Quốc công bố vào tháng trước, độ tuổi tiêu chuẩn đối với người cao tuổi là 68,5. Những người tham gia khảo sát cho rằng độ tuổi bắt đầu già theo suy nghĩ chủ quan của họ là 69 tuổi với nam giới, và 68,1 tuổi với nữ giới. Mặc dù vậy, việc nâng độ tuổi tiêu chuẩn đối với người già trở thành một đề tài tranh cãi lớn mà tất cả các thế hệ đều có phản ứng nhạy cảm. Vấn đề lớn nhất là độ tuổi nghỉ hưu và tiền lương hưu, trong đó bao gồm cả vấn đề cuộc sống khó khăn khi tuổi già, không đảm bảo thu nhập và việc làm.





Tranh cãi

Độ tuổi nghỉ hưu ở Hàn Quốc hiện nay là 60 tuổi, độ tuổi bắt đầu được nhận lương hưu đang dần được điều chỉnh tăng từng bước lên 65 tuổi. Do đó, sau khi về hưu, người dân phải đợi đến 5 năm mới có thể bắt đầu được hưởng lương hưu. Vậy nếu tăng độ tuổi tiêu chuẩn đối với người cao tuổi lên 70, có nghĩa là khoảng thời gian chờ đợi này sẽ tăng lên 10 năm. Theo đó, khi độ tuổi tiêu chuẩn đối với người già được điều chỉnh tăng thì phải đối mặt với vấn đề độ tuổi nghỉ hưu sẽ muộn hơn. Hiện Nhật Bản, một nước có số người cao tuổi rất lớn, cũng đang xem xét kéo dài độ tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi. Vấn đề kéo dài tuổi về nghỉ hưu trực tiếp liên quan đến vấn đề việc làm. Đương nhiên cũng có mặt tích cực như giảm bớt gánh nặng chi phí đảm bảo an sinh xã hội như lương hưu quốc gia, lương hưu cơ bản, bảo hiểm an dưỡng tuổi già dài hạn. Đồng thời, dân số hoạt động kinh tế tăng sẽ giúp kinh tế tăng trưởng.