Hàn Quốc thí nghiệm phun chất tạo mưa để giảm bụi nhỏ

Thí nghiệm phun chất tạo mưa

Viện Khoa học khí tượng quốc gia Hàn Quốc và Viện Khoa học môi trường quốc gia Hàn Quốc ngày 25/1 đã bắt tay với nhau tiến hành thí nghiệm phun chất tạo mưa, với mục đích phân tích xem mưa nhân tạo có thể làm giảm bớt bao nhiêu lượng bụi nhỏ.

Viện Khoa học khí tượng quốc gia đã phun chất tạo mưa là bạc iosua (silver iodide) bằng máy bay trinh sát khí tượng, rồi tiến hành đo sự biến đổi của đám mây và hạt mưa, phân tích hiệu quả hình thành mưa nhân tạo. Trong khi đó, Viện Khoa học môi trường quốc gia tiến hành đo đạc sự biến đổi nồng độ bụi nhỏ trước và sau thời điểm phun chất tạo mưa.





Nhận định của chuyên gia

Biện pháp giảm bụi nhỏ bằng mưa nhân tạo xuất phát từ giả định rằng mưa sẽ giúp làm sạch bụi nhỏ. Trong thực tế, bụi nhỏ cũng biến mất hoặc giảm bớt khi trời mưa. Vấn đề là mưa nhân tạo có thể mang lại hiệu quả tương tự hay không. Hầu hết các chuyên gia đều hoài nghi giả thuyết này, bởi lý do là lượng mưa nhân tạo không đủ cuốn sạch bụi nhỏ. Thậm chí, nếu lượng mưa rơi xuống ít có thể sẽ làm tăng thêm nồng độ bụi nhỏ. Với công nghệ hiện tại, lượng mưa nhân tạo có thể tạo ra không vượt quá 1mm/giờ. Ngoài ra, nguyên nhân phát sinh bụi nhỏ là do ảnh hưởng bởi luồng khí áp cao, nên biện pháp đối phó bụi nhỏ bằng mưa nhân tạo là không phù hợp. Bởi mưa nhân tạo không thể hình thành và rơi xuống trong trạng thái không có gì cả. Tức, hình thức làm ra mưa nhân tạo là phun chất tạo ra hạt mưa vào mây, để hạt mưa lớn dần và rơi xuống. Do đó, trong điều kiện khí áp cao, không có nhiều mây thì biện pháp làm mưa nhân tạo hầu như không mang lại hiệu quả.





Lập trường của Chính phủ

Theo đó, thử nghiệm mưa nhân tạo lần này bị chỉ trích là “biện pháp vội vàng” được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Trước đó, tại cuộc họp Nội các vào ngày 22/1, Tổng thống Moon đã yêu cầu các cơ quan hữu quan phải coi tình trạng bụi nhỏ tương đương với thảm họa và đưa ra phương án đối phó. Đồng thời, ông đã đề xuất một trong những phương án đối phó là phát triển công nghệ mưa nhân tạo. Về phần mình, Chính phủ thừa nhận biện pháp này không thể cho thấy hiệu qua ngay được. Tuy nhiên, Chính phủ bày tỏ kỳ vọng rằng nếu tích lũy được công nghệ, một lúc nào đó phương án mưa nhân tạo có thể giúp làm giảm được nồng độ bụi nhỏ. Nói cách khác, dù không có hiệu quả ngay tức khắc, nhưng vẫn tốt hơn là không có bất cứ động thái nào.