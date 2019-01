Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,7% năm 2018

ⓒYONHAP News

Trong năm 2018, nền kinh tế Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng 2,7%, hai năm liên tiếp dưới ngưỡng 3%. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/1 cũng đã hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2019, từ mức 2,7% trong dự báo hồi tháng 10 năm ngoái, xuống còn 2,6%.

Tỷ lệ tăng trưởng năm 2018





Mức tăng trưởng 2,7% của năm 2018 bằng với dự báo của Ngân hàng trung ương, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), và trong phạm vi dự báo của Chính phủ. Điều này có nghĩa đây không phải là mức tăng trưởng tồi. Đặc biệt, kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 1% trong quý IV vừa qua và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017, một điều khá bất ngờ. Trong đầu năm ngoái, nền kinh tế Hàn Quốc được kỳ vọng đạt tăng trưởng ở ngưỡng 3%. Khi đó, cả Chính phủ, BOK, IMF và OECD đều đưa ra dự báo ở ngưỡng 3%. Căn cứ để đưa ra dự báo khi đó là xu hướng tăng mạnh của xuất khẩu. Nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu vẫn gia tăng đều đặn, nên Chính phủ và các tổ chức trên đều cho rằng xuất khẩu chip bán dẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo, kéo đà tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Trên thực tế, trong năm 2018, xuất khẩu tăng 4% so với năm trước, mức cao nhất trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, sự đình trệ đầu tư lại diễn biến nghiêm trọng hơn dự kiến. Trong tháng 1 năm ngoái, BOK từng dự báo đầu tư thiết bị sẽ tăng 2,5%, đầu tư xây dựng giảm 0,2%. Vậy nhưng, do tình trạng đình trệ đầu tư kéo dài, đến tháng 10 cùng năm, BOK hạ dự báo là đầu tư thiết bị giảm 0,3%, đầu tư xây dựng giảm 2,3%. Kết quả thực tế còn thấp hơn dự báo này khi đầu tư thiết bị giảm tới 1,7% và đầu tư xây dựng giảm 4%. Trong khi đó, tiêu dùng Chính phủ tăng 5,6%, mức cao nhất trong vòng 11 năm. Tuy nhiên, sự gia tăng xuất khẩu và tiêu dùng Chính phủ cũng không đủ để bù đắp sự đình trệ về đầu tư.

Tăng trưởng trong quý IV năm ngoái





Trong quý IV năm ngoái, tiêu dùng tư nhân tăng 1%, tiêu dùng Chính phủ tăng 3,1%, đầu tư xây dựng tăng 1,2% và đầu tư thiết bị tăng 3,8%. Ngược lại, xuất khẩu giảm 2,2%, chủ yếu là do sự sụt giảm của mặt hàng chíp bán dẫn, lần đầu tiên có xu hướng giảm trong vòng một năm qua. Nhập khẩu tăng 0,6%. Sự lội ngược dòng của đầu tư thiết bị và xây dựng trong quý IV vừa qua được phân tích là bởi ảnh hưởng lớn từ “hiệu ứng cơ sở”. “Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.





Tuy nhiên, khác với năm 2018, trong năm 2019, mối lo ngại về xuất khẩu - “trụ cột” lớn nhất của nền kinh tế Hàn Quốc, đang dần trở thành sự thật. Thị trường chíp bán dẫn, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu, đang được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại. Điều này sẽ gây ra cú sốc lớn đối với không chỉ xuất khẩu, mà còn với toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc. Ngân hàng trung ương nhận định những đối sách của Chính phủ chỉ là tạm thời, các doanh nghiệp cần phải tích cực chủ động đầu tư, đối phó tình hình.

Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019





Năm 2019, nền kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, như mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, bất ổn thị trường tài chính liên quan tới quá trình Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), sự chững lại của nền kinh tế các nước mới nổi, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Theo đó, trong phiên họp của Ủy ban chính sách tiền tệ ngày 24/1, BOK đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 1,75%/năm, đồng thời hạ triển vọng kinh tế năm 2019 xuống còn 2,6%. Tỷ lệ tăng xuất khẩu cũng được dự báo sẽ chững lại trong năm nay, trong khi tiêu thụ nội địa dù tăng cũng sẽ không đủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, Thống đốc BOK nhận định ít khả năng nền kinh tế sẽ chững lại một cách đột ngột. Dự báo mà BOK đưa ra bằng với mức dự báo của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc và Quỹ tiền tệ quốc tế, trong phạm vi dự báo của Chính phủ. Tuy nhiên, một số viện nghiên cứu trong nước như Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai, Viện nghiên cứu kinh tế LG lại đang đưa ra mức dự báo thấp hơn là 2,5%.