SEVENTEEN 6TH MINI ALBUM `YOU MADE MY DAWN` (SEVENTEEN)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : SEVENTEEN (세븐틴)

Tên album / Đĩa đơn : SEVENTEEN 6TH MINI ALBUM `YOU MADE MY DAWN`

Ngày phát hành : 21/01/2019





Ca khúc

01. Good to Me

02. Home

03. 포옹 (Cái ôm)

04. 칠리 (Chilli)

05. Shhh

06. Getting Closer





Giới thiệu

Sau thời gian đầu tư cho các chuyến lưu diễn nước ngoài, các chàng trai nhà Pledis, Seventeen đã chính thức đổ bộ trở lại sân khấu âm nhạc trong nước với sản phẩm mới toanh mang tên “YOU MADE MY DAWN”, được tung lên kệ đĩa vào ngày 21/1 vừa qua. Đây đồng thời cũng là album mini thứ 6 của nhóm, được phát hành sau hơn 6 tháng kể từ album mini thứ 5 “YOU MAKE MY DAY”, cùng bài hát chủ đề “Oh My!” làm mưa làm gió trên các trang nghe nhạc trực tuyến vào mùa hè năm 2018.





Mỗi lần tái xuất, là một lần Seventeen cho các fan thấy sự trưởng thành hơn của mình trong âm nhạc, bởi đa số các bài hát trong album đều do các thành viên trong nhóm tự sáng tác nhạc và lời. Đặc biệt, trong 6 bài hát thuộc album “YOU MADE MY DAWN”, đã có đến 4 ca khúc do chính anh chàng “nhạc sĩ” đa tài của nhóm là Woozi chịu trách nhiệm hoàn toàn về khâu hòa âm và sản xuất.





Trong lần trở lại này, ngoại trừ ba ca khúc “Good to Me”, “Home” và “Getting Closer”, các thành viên Seventeen lại tiếp tục chia thành ba nhóm nhỏ Vocal, Hiphop và Performance để thể hiện ba ca khúc còn lại trong album. Nếu như nhóm nhỏ Vocal với những giọng ca chính như Woozi, Jeong-han, Joshua, Do-kyum và Seung-kwan phụ trách thể hiện bản tình ca lãng mạn “포옹” (Cái ôm), nhóm nhỏ Hiphop với các thành viên S.COUPS, Won-woo, Min-gyu và Vernon đảm nhận phần thể hiện ca khúc sôi động “Chilli”, thì nhóm nhỏ Performance với các thành viên Hoshi, Jun, THE8 và Dino lại khoe những động tác vũ đạo điêu luyện và bắt mắt của mình qua ca khúc “Shhh”.





Thế nhưng, trong 6 ca khúc này, gây chú ý hơn hết có lẽ vẫn là ca khúc chủ đề “Home” do hai anh chàng Woozi và Seung-kwan chịu trách nhiệm sáng tác chính, cùng với sự hỗ trợ của nam ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Bumzu. Trên nền nhạc Urban Future kết hợp cùng R&B đầy ngẫu hứng, Seventeen đã khiến người nghe gần như bị tan chảy ngay lập tức khi thể hiện lời tỏ tình ngọt ngào rằng: “Em là nhà của anh. Chỉ cần ở đâu có em, nơi đó sẽ là nhà.”