Miễn cấm vận công tác khai quật chung hài cốt binh sỹ liên Triều

Công tác tìm kiếm, khai quật chung hài cốt binh sỹ liên Triều

Công tác tìm kiếm, khai quật chung hài cốt binh sỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã chính thức bắt đầu được triển khai sau khi được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quyết định miễn áp dụng cấm vận. Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc ký kết trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng. Khu vực tìm kiếm, khai quật hài cốt là ngọn đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), thuộc địa phận huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon).





Khu vực triển khai

Hwasalmori là một ngọn đồi nhỏ, cao 281m so với mực nước biển, là một căn cứ quân sự trung tâm của tuyến đường giao thông nối hai miền Nam-Bắc. Ngoài ra, đây cũng được xem là một căn cứ đầu não quan trọng để phòng ngự và tấn công đồi Baekmagoji (đồi Bạch Mã), một trong những nơi diễn ra trận đánh ác liệt nhất giữa các bên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, hòng chiếm ngọn đồi này. Do đó, khu vực này được phỏng đoán là nơi chôn cất của rất nhiều hài cốt binh lính tử trận.

Tại ngọn đồi Hwasalmori đã diễn ra hai trận đánh lớn. Trận đầu tiên diễn ra từ ngày 6/10/1951 đến ngày 8/10/1951. Khi đó, quân đội Trung Quốc đã tấn công ngọn đồi Hwasalmori do một tiểu đoàn lính Pháp thuộc quân đội Liên hợp quốc chiếm giữ, nhằm mở đường tiến đánh khu vực Baekmagoji. Tiểu đoàn quân Pháp đã bảo vệ ngọn đồi này, góp sức giúp quân đội Hàn Quốc chiến thắng trong trận chiến Baekmagoji. Trong quá trình này, tiểu đoàn Pháp đã có 47 binh sỹ tử trận, và 144 người bị thương.

Trận đánh chiến thứ hai diễn ra ngay trước khi các bên ký kết Hiệp định đình chiến vào năm 1953, là từ ngày 29/6 đến 30/6 và 6/7 đến 11/7. Sau cuộc giao tranh quyết liệt giữa Sư đoàn 2 của quân đội Hàn Quốc và quân đội Trung Quốc, cuối cùng quân đội miền Nam đã chiếm giữ được đồi Hwasalmori. Trong trận chiến này, về phía quân đội Hàn Quốc, có 212 binh sỹ thiệt mạng, 815 người bị thương và 19 người mất tích. Còn về phía quân đội Trung Quốc ước tính có đến 1.400 lính đã tử trận.





Dự doán về số lượng hài cốt

Chính vì những lý do lịch sử trên mà đồi Hwaslamori được Seoul và Bình Nhưỡng chọn để tiến hành tìm kiếm, khai quật hài cốt binh sỹ tử trận trong chiến tranh. Hơn nữa, do ngọn đồi này nằm trong Khu phi quân sự liên Triều nên trong thời gian qua, công tác khai quật hài cốt binh lính chưa từng được tiến hành tại đây. Quân đội Hàn Quốc ước tính có khoảng 200 hài cốt binh sỹ Hàn Quốc, cùng hơn 100 hài cốt lính Mỹ và Pháp vẫn còn nằm lại đây. Hài cốt của binh lính Bắc Triều Tiên và Trung Quốc được dự đoán còn lớn hơn rất nhiều so với những con số trên. Trước đó, trong quá trình phá dỡ mìn và mở đường chuẩn bị cho công tác khai quật chung diễn ra từ ngày 1/10 đến 30/11 năm ngoái, đã tìm thấy và khai quật được 12 bộ hài cốt binh sỹ Hàn Quốc, một bộ hài cốt dự đoán là của binh lính Trung Quốc.