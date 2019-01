Công ty salTherapy – Doanh nghiệp phát triển kem đánh răng dạng rắn từ muối tre

© SALTHERAPY

Cảm hứng từ người cha 40 năm điều hành công ty muối





Theo Tổng cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong năm 2017, gần 80% trong số 4,8 triệu doanh nghiệp tại Hàn Quốc là công ty một thành viên. Trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động lớn và nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp, nhiều người đã chọn hình thức kinh doanh một mình để đối phó tốt hơn với những khó khăn trên thị trường, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ cá nhân. Với động lực đó, Giám đốc Ho Jae-hyun, một chàng thanh niên từng có việc làm ổn định tại Tập đoàn công nghệ khổng lồ Nhật Bản Softbank, cũng đã bắt tay vào kinh doanh riêng từ tháng 1 năm 2017. Doanh nghiệp của anh là salTherapy, cái tên kết hợp giữa hai từ tiếng Anh là salt (muối) và therapy (liệu pháp). Bất chấp sự phản đối của nhiều người, anh Ho vẫn vững tin vào bản thân và mô hình kinh doanh riêng của mình. Giám đốc Ho Jae-hyun chia sẻ.





Cha của tôi đã điều hành một công ty muối 40 năm. Công ty của ông thu thập muối tại các đồng muối, rồi xử lý và phân phối chúng. Công ty của tôi cũng sử dụng muối. Tuy nhiên, thay vì sản xuất muối ăn như công ty của cha tôi, công ty của tôi tập trung vào sản phẩm thiết yếu, tốt cho sức khỏe. Dù không phải là một chuyên gia, cha tôi vẫn tự mình điều hành tốt công ty. Chứng kiến tấm gương từ cha, tôi tự tin mình cũng có thể làm tốt công việc này, dù khởi đầu từ con số không.





Phát triển kem đánh răng rắn làm từ muối





Ông Ho Byung-yong, cha của anh Ho, là Giám đốc công ty thực phẩm Youngjin Green – một công ty sản xuất và cung cấp muối ăn từ năm 1978. Thừa hưởng nhiệt huyết từ người cha, anh Ho Jae-hyun đã ấp ủ ước mơ tạo ra các sản phẩm về muối ngay từ khi còn nhỏ. Kết quả là anh đã tạo ra sản phẩm kem đánh răng làm từ muối tre chất lượng cao. Giám đốc Ho Jae-hyun nói.





Chúng ta đều biết muối rất tốt cho răng miệng, và kem đánh răng có thể làm từ muối. Tuy nhiên, sau một vài vụ việc lung lay xã hội Hàn Quốc như kem đánh răng có chứa các chất bảo quản không tốt, tôi muốn tạo ra loại kem đánh răng an toàn và tốt cho sức khỏe hơn. Để loại bỏ chất bảo quản, tôi nhận ra cần phải loại bỏ nước, và ý tưởng về một loại kem đánh răng dạng rắn, không chứa nước đã nảy ra. Ban đầu, tôi đã nghĩ về loại kem đánh răng dạng bột, nhưng nó khá bất tiện khi sử dụng. Vào thời điểm đó, không có sản phẩm dạng khối nào tại Hàn Quốc, nhưng lại có một số tại nước ngoài. Điều này chứng tỏ rằng ý tưởng của tôi không viển vông, mà cũng được chia sẻ bởi những nhà sản xuất nước ngoài.





© SALTHERAPY

Thách thức thâm nhập thị trường và cơ hội kêu gọi vốn cộng đồng





Với mong muốn tạo ra một loại kem đánh răng không có hóa chất, không chứa chất bảo quản, Giám đốc Ho đã sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như muối nung qua tre, sáp ong, và xylitol để tạo ra loại kem đánh răng dạng rắn, không có nước và chất bảo quản, với tên gọi ToothTab, kem đánh răng di động hay kem đánh răng dạng “con nhộng”. Sản phẩm này đã vượt qua quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm gắt gao của Trung tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm KOTITI, một cơ quan trực thuộc Cục cấp phép quốc gia (KAS); khi ToothTab không chứa 12 loại thành phần gây hại cho cơ thể trong danh mục. Tuy nhiên, quá trình tạo ra một sản phẩm như vậy là không hề dễ dàng. Khi anh Ho Jae-hyun bắt đầu phát triển sản phẩm kem đánh răng nhai vào năm 2017, người Hàn Quốc đã quá quen thuộc với những tuýp kem đánh răng thông thường, và rất khó có thể tìm được một nhà sản xuất kem đánh răng dạng rắn. Một thách thức khác là việc tìm ra tỷ lệ thành phần phù hợp trong kem đánh răng dạng rắn để tạo ra đủ lượng bọt trong miệng, đảm bảo sức khỏe răng miệng. Sau nhiều nỗ lực, một sản phẩm kem đánh răng dạng rắn cuối cùng đã ra đời. Mặc dù vậy, người tiêu dùng ban đầu tỏ ra khá hờ hững với sản phẩm mới này. Anh Ho Jae-hyun chia sẻ thêm.





Vào tháng 6 năm 2017, tôi đã sản xuất 10.000 lọ kem đánh răng dạng rắn, với mỗi lọ gồm 60 viên. Trong một vài ngày, chúng tôi thậm chí chẳng bán nổi một lọ kem đánh răng. Vào thời điểm đó, khái niệm kem đánh răng dạng rắn còn quá xa lạ với nhiều người. Khó có thể tìm được thông tin về loại sản phẩm này trên Internet, khiến việc đưa sản phẩm tới tay người dùng rất khó khăn. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa từ khóa này đến gần mọi người hơn. Ba tháng sau, tức vào tháng 9 năm 2017, thật bất ngờ khi Kakaomakers, nền tảng kêu gọi vốn cộng đồng, đã liên lạc và tôi đã đồng ý cung cấp sản phẩm của mình trên nền tảng này trong vòng hai tuần, với mục tiêu bán 8.000 sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm đã được bán hết chỉ trong vòng 10 ngày. Nhờ đó, tôi có thể tiếp tục quay vòng sản xuất.





Kiên định với triết lý kinh doanh trung thực và tận tụy





Để sử dụng ToothTab, người dùng chỉ cần cho nó vào miệng và nhai đến khi tạo ra bọt kem đánh răng trong miệng, trước khi đánh răng, và làm sạch bằng bàn chải thông thường. Người dùng cũng có thể bỏ qua công đoạn đánh răng và chỉ cần súc miệng bằng nước. Với ToothTab, bạn có thể đánh răng mọi lúc, mọi nơi, và tránh được việc dùng chung kem đánh răng với người khác. Phản ứng của người tiêu dùng là rất tích cực, khi loại kem đánh răng mới có thể dùng để súc miệng. Từ khi có mặt trên nền tảng Kakaomakers, ToothTab luôn trong tình trạng cháy hàng. Trong năm ngoái, Giám đốc Ho Jae-hyun đã giới thiệu sản phẩm này tại triển lãm ở Việt Nam và Thái Lan, và hiện đang làm việc với các doanh nghiệp tại hai nước này để bán sản phẩm. ToothTab đã vinh dự được nhận giải thưởng Hi-Seoul do Cơ quan thương mại Seoul trao tặng cho các doanh nghiệp có sản phẩm xuất sắc năm 2018. SalTherapy đang trở thành một doanh nghiệp đầy triển vọng, và hành trình này phần nào thể hiện ước vọng của Giám đốc Ho Jae-hyun, tiếp bước con đường của cha, chăm chỉ làm việc với sự trung thực, tận tụy. Giám đốc Ho chia sẻ.





Cha tôi đã kinh doanh thực phẩm hơn 4 thập kỷ qua. Rõ ràng, an toàn là yêu cầu tối quan trọng trong ngành này. Để đảm bảo an toàn, doanh nghiệp phải trung thực. Và một sản phẩm trung thực chắc chắn sẽ được thị trường chấp nhận, yêu thích, dù có thể sẽ mất thời gian. Công ty của tôi chỉ sử dụng các nguyên liệu an toàn, kiện định với phương châm làm ra các sản phẩm an toàn, thuận tiện cho mọi người. Cùng với phương châm đó, tôi tin rằng salTherapy sẽ dần dần có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.





SalTherapy gửi gắm ước vọng của một người con trai muốn tiếp nối truyền thống gia đình theo cách mới mẻ, đầy sáng tạo. Công ty đang mang tới sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp kem đánh răng và ngành sản xuất muối từ cây tre.