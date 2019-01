The Four Seasons (Hwang Chi-yeul)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Hwang Chi-yeul (황치열)

Tên album / Đĩa đơn : The Four Seasons

Ngày phát hành : 21/01/2019





Ca khúc

01. 반대말 (Heartless Word) (Lời nói dối lòng)

02. 사랑했다미워했다 (I Loved You) (Anh đã yêu em, cũng đã ghét em)

03. 이별을걷다 (A Walk To Goodbye) (Đi qua chia ly)

04. 너무쉽게날잊어버리지마 (Remember) (Đừng vội quên anh)

05. Nice Girl

06. 어른병 (I Lost Me) (Bệnh người lớn)

07. 넌아니 (To You) (Không phải em)

08. 포옹 (Hug) (Cái ôm)

09. 너라는바람 (Gone With The Wind) (Cơn gió mang tên em)

10. 칭찬해 (Great) (Lời khen)

11. 그대가내안에박혔다 (Learn To Love) (Em vấn vương trong lòng anh)





Giới thiệu

Sau một năm gặt hái được vô số thành công từ những ca khúc nhạc phim, cùng album mini “Be Myself” hồi tháng 5 năm ngoái, nam ca sĩ sở hữu chất giọng trầm ấm Hwang Chi-yeul đã đánh dấu sự trở lại của mình với sản phẩm mới mang tên “The Four Seasons” vào ngày 21/1 vừa qua.





Đặc biệt, đây còn là sản phẩm hoàn chỉnh “hiếm hoi” trong sự nghiệp 12 năm cầm mic của nam ca sĩ, sau sản phẩm hoàn chỉnh đầu tay mang tên “Be Ordinary”, được tung lên kệ đĩa vào tháng 6 năm 2017.





Lấy chủ đề về các mùa xuân-hạ-thu-đông trong năm, tượng trưng cho những kỷ niệm của một thời hạnh phúc, chia ly, mất mát và hối hận, sản phẩm lần này gồm có những ca khúc được viết theo thể loại ballad lãng mạn, hứa hẹn sẽ mang đến cho người nghe nhiều khoảng lặng trong tâm hồn khi nhớ về những mối tình đã qua của mình.





Album chính thức lần này của Hwang Chi-yeul gồm 11 ca khúc, tất cả đều do chính anh tự tay sáng tác nhạc và lời, cùng với sự hỗ trợ của những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn. Mỗi ca khúc đều được nam ca sĩ chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng và lồng ghép vào đó những cảm xúc đa dạng trong tình yêu mà ai cũng có thể dễ dàng đồng cảm, được giới thiệu trong các ca khúc như “사랑했다 미워했다” (Anh đã yêu em, cũng đã ghét em), “너무 쉽게 날 잊어버리지마” (Đừng vội quên anh) hay “너라는 바람” (Cơn gió mang tên em). Cùng với đó, ca khúc chủ đề “이별을 걷다” (Đi qua chia ly) lại là một trong những ca khúc được công chúng đón nhận nhất trong thời điểm hiện tại. Tương tư như những ca khúc đã được phát hành trước đây của Hwang Chi-yeul, “Đi qua chia ly” lại tiếp tục là một bản tình ca buồn với giai điệu ballad da diết, kể về nỗi lòng của một người đàn ông khi đối diện với sự chia tay. Nhưng cho đến giây phút cuối cùng, anh vẫn không thể buông xuôi được tình cảm của mình.