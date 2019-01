Không khí dịp Tết truyền thống ở Hàn Quốc

Đồng dao ngày Tết

Mỗi năm, người Hàn Quốc và Việt Nam chúng ta ăn hai cái Tết và đón năm mới hai lần. Một là Tết Dương lịch và hai là Tết Nguyên đán âm lịch. Thế nên, chúng ta có hai lần chúc tụng nhau và có thêm một lần để suy ngẫm lại về những kế hoạch và hoài bão cho năm mới. Thứ Ba tuần sau đã là Tết Nguyên đán rồi nên cứ tới độ này người Hàn Quốc lại hoài niệm về khúc hát đồng dao mà họ thường nghêu ngao khi còn nhỏ, rằng: “Tết của chim ác Ggachi là ngày hôm qua. Tết của chúng mình là ngày hôm nay.”

Ngày Tết, lũ trẻ vừa hát đồng dao vừa háo hức mong chờ tiền lì xì mừng tuổi. Mỗi khi ký ức thời thơ ấu ùa về, hình ảnh gương mặt những người bạn cùng trang lứa, những nụ cười, những làn gió lạnh làm tê buốt hai chỏm má như những thước phim thoáng qua. Chắc hẳn, chỉ có những người ở xa quê mới thấu hiểu được tâm trạng đón Tết nơi đất khách quê người là như thế nào, mừng mà tủi.

Nhạc sĩ Yoon Geuk-young (1903-1988), năm 1924 khi tưởng nhớ về người chị đoản mệnh mất sớm từ khi còn nhỏ, đã sáng tác một khúc đồng dao, rằng: “Con thuyền trắng giữa dòng ngân hà trên bầu trời xanh thẳm. Một cây liên hương một chú thỏ bông.”





Khúc đồng dao này thường được lũ trẻ vừa hát vừa vỗ tay mình rồi vỗ chéo tay với người đối diện. Đoạn hai khúc đồng dao kết thúc bằng câu “Sao Mai là ngọn hải đăng, hãy tìm đường!”. Khúc đồng dao đã mang đến cho lũ trẻ niềm tin, niềm hy vọng và dũng khí trong những ngày đen tối ở Hàn Quốc. Khúc đồng dao này không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn được biết tới ở Mãn Châu (Trung Quốc) và Nhật Bản. Trong thời kỳ bán đảo Hàn Quốc là thuộc địa của Nhật Bản, chính quyền thực dân đã có chính sách đàn áp, cấm dân tộc Hàn hát bài hát tiếng Hàn. Vậy mà khúc đồng dao này vẫn thường xuyên được đài truyền hình và phát thanh của Nhật Bản truyền phát. Biết chuyện này, nhạc sĩ Yoon Geuk-young tìm đến đài Nhật Bản đòi phí quyền tác giả. Trước cảnh trẻ em Hàn Quốc hát bài hát của Nhật Bản trong ngày Tết truyền thống của dân tộc, nhạc sĩ Yoon Geuk-yong đã sáng tác các khúc hát đồng dao trong sáng hào hứng cho trẻ nhỏ. Đó là những khúc hát đi vào tâm hồn và cuộc đời của mọi người dân Hàn Quốc: “Ggachi Ggachi Seolareun” (Chim ác Ggachi ngày Tết), “Godeureum Godeureum Sujeonggodeureum (Nhũ băng nhũ băng nhũ băng thủy tinh)” (Nhũ băng), “Boil Deutsi Boil Deutsi Boiji Aneun (thấp thoáng)” (Chim cò quăm).





Những người giữ lửa cho âm nhạc truyền thống của bán đảo Hàn Quốc

Một áng thơ của nhà thơ Kim So-wol được phổ nhạc đồng dao:

Mẹ ơi! Chị ơi! Mình sống bên sông đi!

Trên cánh đồng lấp lánh ánh cát vàng

Ngoài khung cửa, lau sậy vi vu hát

Mẹ ơi! Chị ơi! Mình sống bên sông nhé!





Giờ đây, khúc hát “Eommaya Nunaya” (Mẹ ơi! Chị ơi) mà chúng ta thường được nghe là khúc hát do nhạc sĩ Kim Gwang-su, nhạc trưởng của dàn nhạc Đài phát thanh và truyền hình KBS sáng tác. Trước đó, khúc ca này được nhạc sĩ Ahn Seong-hyeon phổ nhạc mang âm hưởng hùng tráng hơn và được người dân Hàn Quốc ưa thích cho tới tận những năm 1960. Do nhạc sĩ Ahn Seong-hyeon chạy qua Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào ngày 25/06/1950, nên dần dà cả khúc ca lẫn tác giả đều đã rơi vào sự quên lãng. Cha thân sinh của nhạc sĩ Ahn Seong-hyeon là danh nhân đàn tranh 12 dây Gayageum lối Sanjo Ahn Gi-ok. Trong thời kỳ Hàn Quốc là thuộc địa của Nhật Bản. ông đã từng bị bắt giữ và tống vào lao tù vì tham gia vào cuộc vận động đòi độc lập ngày 1/3/1919, phạm luật của Nhật Bản khi từ chối biểu diễn động viên quân lính Nhật. Danh nhân Ahn Gi-ok được người dân trên bán đảo Hàn Quốc ca ngợi là nghệ sĩ kháng Nhật. Ông cùng con trai là nhạc sĩ Ahn Seong-hyeon được đánh giá và công nhận là người đã có công thúc đẩy phát triển âm nhạc dân tộc ở Bắc Triều Tiên.

“Xuân về trên quê hương” là khúc hát mà người Hàn Quốc yêu thích như khúc dân ca Arirang vậy. Khúc ca có đoạn:

Quê hương tôi có hẻm núi ngập tràn hoa nở

Hoa đào, hoa mận, nụ xuân vàng

Xóm núi thảm hoa rực rỡ màu cung điện

Nhớ những ngày chạy nhảy chơi đùa

“Xuân về trên quê hương” là khúc hát được phổ nhạc thể theo thơ của thi nhân Lee Won-su khi ông 15 tuổi (năm 1926). Nhờ áng thơ này mà trong tâm khảm người dân Hàn Quốc, xóm núi quê hương luôn rực rỡ sắc màu hoa.





* Nhạc phẩm Bandal(Bán nguyệt) / Shin Nal-sae (đàn nhị Haegeum)

* Nhạc phẩm “Eommaya Nunaya”(Mẹ ơi! Chị ơi) / nhóm 4 nghệ sĩ đàn tranh 12 dây Gayageum Yeowoobyeol

* Nhạc phẩm “Gohyangeui Bom” (Xuân về trên quê hương) / Hong Na-pa (sáng tác), Kim Gye-hee (khèn bầu Saenghwang)