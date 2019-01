Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang bị tuyên có tội trong vụ bê bối “Druking”

Tội danh của Tỉnh trưởng Kim Kyung-soo

Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo đã bị tòa tuyên án có tội với hai cáo buộc. Đầu tiên là hành vi gây trở ngại công vụ. Cụ thể là Tỉnh trưởng Kim đã chỉ thị thao túng bình luận trên mạng để chỉ trích chính quyền đương nhiệm vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ XIX năm 2017. Thứ hai là hành vi vi phạm Luật bầu cử công chức, khi mang một vị trí công chức ra để thương lượng. Cụ thể, Tỉnh trưởng Kim hứa sẽ tiến cử người quen của cựu đảng viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (lấy tên tài khoản trên mạng là “Druking”), người đã trực tiếp thao túng các bình luận trên mạng, vào vị trí Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Osaka (Nhật Bản).





Tranh cãi

Nội dung gây tranh cãi là việc thử nghiệm chương trình phần mềm thao túng bình luận trên mạng có tên là “King Crab”. Nếu phần mềm này được thử nghiệm trên đối tượng là Tỉnh trưởng Kim Kyung-soo, thì đây sẽ trở thành bằng chứng xác định hành vi phạm tội của ông này. Tuy nhiên, Tỉnh trưởng Kim đã phủ nhận cáo buộc này, ông khẳng định đã có đến văn phòng nhưng không thấy hoạt động thử nghiệm phần mềm “King Crab”. Trong khi đó, Tòa án nhận định rằng ông Kim đã thấy việc thử nghiệm phần mềm này dựa trên các nội dung kết nối chi tiết, các tài liệu do nhân vật Druking cung cấp. Chứng cứ quyết định chính là “phòng chat bí mật” trên mạng xã hội. Thông qua phòng chat bí mật này, nhân vật Druking đã có 49 lần báo cáo thông tin cho Tỉnh trưởng Kim như xu hướng của dư luận trên mạng trực tuyến. Đáp lại, Tỉnh trưởng Kim đã gửi tin nhắn trả lời như “chương trình King Grab đã hoàn tất được 98%”, “kết quả tích cực”, hay “cảm ơn”. Mặc dù Tỉnh trưởng Kim đã xóa hầu hết các nội dung trao đổi trong phòng chat bí mật, song nhân vật Druking đã chụp lại hình ảnh một số cuộc nói chuyện.





Tỉnh trưởng Kim Kyung-soo đối diện nguy cơ mất chức

Với việc bị Tòa tuyên có tội, Tỉnh trưởng Kim Kyung-soo đang đối diện với nguy cơ mất chức. Ông Kim bị Tòa án sơ thẩm tuyên 10 tháng tù giam cho hưởng án treo 2 năm do vi phạm Luật bầu cử công chức. Do đó, nếu bản án này được thực thi thì ông Kim sẽ phải rời khỏi chiếc ghế Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang. Theo quy định, nếu số tiền phạt do vi phạm Luật bầu cử công chức trên 1 triệu won (khoảng 900 USD), thì sẽ kết quả thắng cử sẽ không còn hiệu lực nữa. Ngoài ra, Tỉnh tưởng Kim Kyung-soo còn bị tuyên phạt 2 năm tù giam với tội danh gây trở ngại công vụ. Điều này đã khiến ông bị mất đi tư cách công chức.

Một tác động nghiêm trọng hơn nữa chính là thử thách đối với chính quyền hiện tại về tính chính thống. Phán quyết lần này khẳng định việc thao túng dư luận đã xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, mà thủ phạm chính lại là Tỉnh tưởng Kim Kyung-soo. Đây cũng chính là nguyên nhân mà phe cầm quyền đã đứng ra chỉ trích mạnh mẽ rằng đây là “phiên tòa trả đũa”. Tức, phe cầm quyền quy kết đây là động thái trả đũa cho việc cựu Chánh án tòa án tối cao Yang Sung-tae bị bắt giam với cáo buộc liên quan đến vụ bê bối Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp.