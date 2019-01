Chuyến thăm bất thường của Đoàn nghệ thuật Bắc Triều Tiên đến Trung Quốc

Điểm khác thường

Chuyến thăm hữu nghị của đoàn nghệ thuật Bắc Triều Tiên đến Trung Quốc cho thấy có nhiều điểm khác so với thường lệ. Đầu tiên, Trung Quốc đã đón tiếp đoàn nghệ thuật của miền Bắc với nghi thức lễ tân ngoại giao cấp cao, có hàng rào an ninh bảo vệ, kiểm soát, hạn chế lưu thông trong phạm vi 100m từ nơi ở của đoàn cho đến bến xe buýt. Khu vực biểu diễn cũng được bảo vệ an ninh hết sức nghiêm ngặt. Thậm chí, Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc (Quốc gia đại kịch viện) phải tạm ngưng hoạt động để đoàn biểu diễn miền Bắc tập duyệt trước buổi diễn chính thức. Ngoài ra, việc một đoàn biểu diễn nghệ thuật của nước ngoài, bao gồm cả nhân sự Chính phủ cấp cao, ở lại Bắc Kinh trong một tuần, cũng là một điều khác với thường lệ.





Sự ưu ái của Bắc Kinh dành cho Bình Nhưỡng

Trong buổi biểu diễn vào ngày 27/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân đã đến tham dự và còn lên cả khán đài để khích lệ tinh thần của các nghệ sĩ. Đương nhiên, buổi biểu diễn còn có mặt của các nhân vật chủ chốt của chính quyền Bắc Kinh. Dẫn đầu đoàn nghệ thuật của miền Bắc là Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động phụ trách các vấn đề quốc tế Ri Su-yong cũng đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Tập Cận Bình. Thời gian lưu trú tại Bắc Kinh của đoàn nghệ thuật miền Bắc là trước Tết Nguyên đán, kỳ lễ lớn nhất của Trung Quốc. Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của các lãnh đạo Trung Quốc với các hoạt động thị sát, thăm hỏi đời sống của người dân. Dù vậy, việc chính quyền Bắc Kinh dành sự ưu ái cho đoàn nghệ thuật Bình Nhưỡng được cho là nằm trong khuôn khổ của chiến lược quốc gia.





Mục đích

Chuyến thăm lần này của đoàn nghệ thuật miền Bắc trái ngược hoàn toàn đợt thăm diễn ra 3 năm trước, vào tháng 12 năm 2015. Khi đó, ban nhạc nữ Moranbong của Bắc Triều Tiên đã đến Trung Quốc nhưng đột ngột bị hủy chương trình biểu diễn và phải quay trở về nước. Sự việc khi đó đã cho thấy được mối quan hệ có phần lạnh nhạt giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chuyến thăm lần này đã thể hiện được mối quan hệ mật thiết giữa hai bên.





Các chuyên gia đều chú ý đến thời điểm diễn ra chuyến thăm Trung Quốc của đoàn nghệ thuật miền Bắc, vì đây là thời điểm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Chuyến thăm Bắc Kinh mới đây của Chủ tịch Ủy ban quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un, rồi đến chuyến lưu diễn của đoàn nghệ thuật miền Bắc tại Trung Quốc, rõ ràng cùng có mục đích là kỷ niệm 70 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Trung-Triều. Tuy nhiên, trên tất cả, các động thái này được cho là nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai bên để miền Bắc nâng cao năng lực đàm phán với Mỹ. Bình Nhưỡng đang dựa vào Bắc Kinh là một đồng minh vững chắc phía sau, để đối phó với Wasahington. Đối với Trung Quốc, việc tham gia vào cục diện đối thoại Mỹ-Triều sẽ mang lại một lợi ích chiến lược hết sức to lớn. Bằng cách này, chỉ cần một sự nhượng bộ nhỏ, miền Bắc sẽ có thể thu được kết quả cực lớn trong các cuộc đàm phán với Mỹ.