Trò chuyện cùng một phiên dịch tiếng Hàn freelancer tại Việt Nam và Hàn Quốc

Nhân vật tuần này là Nguyễn Ngọc Thanh My, tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học, khoa Đông Phương học tại Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP. HCM năm 2015. Từ khi còn là sinh viên, My đã bắt đầu các công việc bán thời gian liên quan đến tiếng Hàn và sau này khi trở thành phiên dịch freelancer, My đã có cơ hội tham gia phiên dịch cho nhiều sự kiện giao lưu và hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc như: Các buổi triển lãm về lĩnh vực làm đẹp, triển lãm thủy hải sản, triển lãm du lịch quốc tế, fan meeting các nghệ sĩ Hàn Quốc tại Việt Nam. Từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2018, My đã có mặt ở Hàn Quốc để phiên dịch freelancer cho một số dự án và tham gia vào các triển lãm về mỹ phẩm và làm đẹp. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với cô bạn phiên dịch viên tự do năng động này.

