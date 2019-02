Nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua cổ phiếu Hàn Quốc

Xu thế mua ròng cổ phiếu Hàn Quốc

Trong thời điểm đầu năm mới, nhà đầu tư nước ngoài đã tập trung mua cổ phiếu Hàn Quốc, một xu hướng hoàn toàn đối lập so với năm 2018 khi khối ngoại đã bán đến 5.700 tỷ won (hơn 5 tỷ USD) cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt, chỉ trong tháng 10 năm ngoái, giá trị bán ròng đạt kỷ lục 4,06 tỷ won (3,6 triệu USD), đẩy cổ phiếu Hàn Quốc trở lại xu thế bán tháo sau 3 năm. Cùng với đó, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đã rớt hơn 17%. Tuy nhiên, mới đầu năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng đến 2,5 tỷ USD, kéo chỉ số KOSPI tăng hơn 7%.





Ba nguyên nhân chính

Có ba yếu tố chính khiến nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua cổ phiếu của Hàn Quốc. Đầu tiên là xu thế “dịch chuyển dòng tiền” toàn cầu, do tâm lý kỳ vọng mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt, hay Cục dự trữ liên bang Mỹ có khả năng tạm đóng băng lãi suất trong thời gian tới, cùng với đó là những kỳ vọng vào chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế của Trung Quốc. Theo đó, tâm lý ưu tiên tài sản rủi ro ngày càng tăng cao khiến dòng tiền đầu tư chứng khoán toàn cầu di chuyển sang các nước mới nổi. Thứ hai là dự đoán khả năng hồi phục của thị trường chíp bán dẫn vào nửa cuối năm nay. Trong 6 tháng cuối năm ngoái, mối lo ngại về thị trường chíp bán dẫn tăng cao do nguồn cung dư thừa. Trên thực tế, từ cuối năm ngoái đến nay, xuất khẩu chíp bán dẫn đã bắt đầu sụt giảm. Tuy nhiên, nhu cầu mặt hàng này có thể lại tăng nhờ giá thành giảm khiến thị trường chíp bán dẫn được dự đoán sẽ hồi phục trở lại vào nửa cuối năm nay. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua đến hơn 2.000 tỷ won (1,78 tỷ USD) cổ phiếu của công ty điện tử Samsung và công ty SK Hynix. Do đó, cổ phiếu của hai hãng này chỉ trong hơn một tháng đã lần lượt tăng hơn 17% và 21% giá trị. Thứ ba là sự thu hút từ việc giá cổ phiếu bị đánh giá thấp. Ngoài cổ phiếu của Hàn Quốc, đầu năm 2019 cũng chứng kiến việc khối ngoại tập trung mua cổ phiếu của Đài Loan, hai nước đang chịu cú sốc từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Chỉ số KOSPI đã tụt xuống rất nhiều trong năm ngoái, khiến giá cổ phiếu của Hàn Quốc bị đánh giá thấp, thu hút các nhà đầu tư. Cổ phiếu của hãng điện tử Samsung và SK Hynix là hai trường hợp tiêu biểu. Hiện tại, hai hệ số chỉ giá trị ròng trên một cổ phiếu của sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc là PBR và PER lần lượt là 0,93 và 10,23. Hệ số giá cổ phiếu trên giá ghi sổ sách (PBR) chỉ mối quan hệ giữa giá cổ phiếu với tài sản ròng. Hệ số giá trên thu nhập (PER) thể hiện quan hệ giữa giá cổ phiếu với lợi nhuận trên một cổ phiếu. Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện rất thấp so với quy mô đầu tư hay kết quả kinh doanh. Do đó, trong thời gian tới xu thế đầu tư vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc của nhà đầu tư nước ngoài được dự đoán sẽ ngày càng tiếp diễn.