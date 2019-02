Kỳ vọng sớm tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh

Lễ tưởng nhớ người tha hương

Phát biểu tại lễ cúng tưởng nhớ người ra đi và người tha hương tổ chức tại lầu gác Imjingak (thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi) hôm 5/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun bày tỏ quyết tâm nỗ lực hướng đến sớm tổ chức chương trình đoàn tụ và chuyến thăm quê hương cho người thân những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Lễ cúng này thường được tổ chức vào đúng dịp Tết Nguyên đán (1/1 âm lịch), tại đàn cúng tế ở Imjingak.





Lầu gác Imjingak là một trong những nơi gần nhất có thể nhìn thấy lãnh thổ Bắc Triều Tiên từ Hàn Quốc. Cách đường ranh giới quân sự liên Triều 7 km về hướng Nam là dòng sông Imjin, từ lầu gác này có thể nhìn thấy rõ quang cảnh bên kia sông về phía miền Bắc. Vì lý do này, lầu gác Imjingak đã được xây dựng vào năm 1972, là biểu tượng cho những gia đình phải rời xa quê hương.





Kỳ vọng về các chương trình đoàn tụ gia định bị ly tán

Trên thực tế, trong bối cảnh hai miền Nam-Bắc đang cùng đẩy nhanh tiến trình đàm phán về vấn đề hạt nhân, đã có nhiều kỳ vọng chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên sẽ được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Tuy nhiên, chương trình này đã không thể diễn ra, cả chương trình đoàn tụ qua video cũng phải một, hai tháng nữa mới có thể tổ chức được.





Khó khăn

Việc tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán qua video bị chậm triển khai là do vướng phải các biện pháp cấm vận miền Bắc của cộng đồng quốc tế. Hiện tại, các trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức chương trình đoàn tụ cần được bảo dưỡng toàn diện do đã bị bỏ không từ năm 2007 cho tới nay. Thêm vào đó, các thiết bị cần thiết mới cũng phải được thông qua miễn cấm vận mới có thể đưa sang Bắc Triều Tiên được. Nơi từng tổ chức các cuộc gặp trước kia hiện cũng không thể sử dụng được do không được quản lý, bảo trì kể từ sau khi hoàn công vào năm 2008. Đương nhiên, Mỹ và Liên hợp quốc không phản đối việc thông qua miễn cấm vận liên quan đến các chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, trên thực tế khi triển khai lại phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến các thủ tục do các biện pháp cấm vận vẫn còn đó. Được biết, Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành thảo luận với Mỹ và Liên hợp quốc liên quan đến vấn đề này và dự kiến hai bên sẽ trao đổi cụ thể trong các cuộc họp của nhóm công tác (working group) Hàn-Mỹ sắp tới. Do đó, các chương trình đoàn tụ, bao gồm cả gặp gỡ trực tiếp hay qua video, cũng phải đến tháng 3 mới có khả năng được triển khai.