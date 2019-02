Các yếu tố tích cực cho kinh tế Hàn Quốc năm 2019

Báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai

Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai hôm 6/2 đã công bố báo cáo về “Những kỳ vọng kinh tế Hàn Quốc năm 2019”, liệt kê các yếu tố tích cực cho kinh tế Hàn Quốc trong bối cảnh điều kiện kinh tế trong và ngoài nước không mấy khả quan. Trọng tâm báo cáo nhận định tình hình kinh tế hiện tại của Hàn Quốc tốt hơn so với thời điểm thu nhập quốc dân của các nước phát triển có hơn 50 triệu dân số khác đạt mốc 30.000 USD. So với 6 nước phát triển gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Ý và Đức, tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc cao hơn, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và tỷ lệ lạm phát cũng tốt hơn. Mức bình quân tăng trưởng kinh tế trong 5 năm của Hàn Quốc là 2,8%, thấp hơn Mỹ và Anh, nhưng cao hơn Nhật Bản, Pháp, Đức và Ý. Ngoài ra, so với Hàn Quốc, chỉ có Nhật Bản là tốt hơn về tỷ lệ thất nghiệp và Anh tốt hơn về tỷ lệ lạm phát.





Các yếu tố tích cực

Ngoài những yếu tố đề cập trên, báo cáo chỉ ra rằng tính đến cuối năm 2019, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 403,7 tỷ USD, đứng thứ 8 thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn so với dự trữ ngoại hối trong quý III năm 2018 xuống thấp đến 31,7%. Xu hướng thặng dư cán cân vãng lai cũng được dự đoán sẽ kéo dài trong thời gian tới do khả năng giá dầu thô tăng mạnh là không cao.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nhận định tích cực về chính sách nâng cao tính năng động trong nền kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc. Bất chấp các điều kiện không tốt bên ngoài, Hàn Quốc đang lên kế hoạch triển khai các chính sách hướng đến nâng cao tỷ lệ tăng trưởng kinh tế như thúc đẩy đầu tư của khối tư nhân, mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm lấy lại sức mạnh phát triển kinh tế. Một yếu tố tích cực nữa là kỳ vọng về hiệu quả kinh tế từ chính sách mở rộng chi tiêu ngân sách nhờ tăng thêm 9,5% dự thảo ngân sách của Chính phủ. Động thái này không chỉ giúp cải thiện tình hình việc làm mà còn hạn chế tình trạng nguội lạnh trong ngành xây dựng. Báo cáo đề cập đến việc khách du lịch Trung Quốc trở lại Hàn Quốc, hợp tác kinh tế liên Triều được mở rộng, và hiệu ứng từ thành công của ông Park Hang-seo, đương kim huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.





Dự đoán về tăng trưởng kinh tế năm 2019

Dù có những yếu tố sáng sủa như trên, triển vọng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay vẫn không mấy khả quan. Tình hình xuất khẩu mặt hàng chủ lực là chíp bán dẫn không được tốt, kinh tế của các nước phát triển đang bước vào giai đoạn đi xuống. Theo đó, vào tháng 1 vừa qua, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã hạ mức dự đoán tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 từ 2,7% xuống còn 2,6%. Trong khi đó, Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai đưa ra dự đoán tăng trưởng kinh tế năm nay là 2,5%.