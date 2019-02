Cô Lê Thị Ngọc Bình – Trưởng Đạo tràng Viên Ngộ và những tâm huyết với cộng đồng Phật tử người Việt tại Hàn Quốc

© Lê Thị Ngọc Bình

Trong chuyên mục tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ cô Lê Thị Ngọc Bình - Pháp danh Đức Ngọc, sinh năm 1969, hiện đang là Trưởng Đạo tràng Viên Ngộ tại Hàn Quốc. Cô đã sang Hàn Quốc lần đầu tiên năm 1994 theo chương trình tu nghiệp sinh của Bộ Lao động Việt Nam và làm việc tại nhà máy điện tử LG cùng với gần 300 tu nghiệp sinh khác. Sau khi trở về Việt Nam năm 1998, chị gặp và kết hôn với người chồng Hàn hiện tại và quay trở lại Hàn Quốc sinh sống từ năm 1999 đến nay. Năm 2010 cô bắt đầu theo học chương trình cử nhân đào tạo từ xa chuyên ngành Phúc lợi xã hội của Trường Đại học Cyber Korea (The Cyber University of Korea). Duyên may đến với cô khi biết đến Đạo tràng Viên Ngộ nhân dịp Đạo tràng tổ chức lễ Phật đản cho cộng đồng Phật tử Việt Nam và mời sư thầy Việt Nam sang thuyết giảng. Sau một thời gian sinh hoạt, với những tâm huyết cô dành cho cộng đồng, cô đã được chọn làm Trưởng Đạo tràng Viên Ngộ khi Đạo tràng chính thức được công nhận hoạt động tại Hàn Quốc năm 2015.

Xin mời quý vị nghe phần âm thanh cuộc trò chuyện giữa phóng viên “Chuyện từ Seoul” và cô Lê Thị Ngọc Bình.