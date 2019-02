Xin đừng quên anh (Ha Sung-woon)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Ha Sung-woon (하성운)

Tên album / Đĩa đơn : Xin đừng quên anh (잊지마요)

Ngày phát hành : 28/01/2019





Ca khúc

01. 잊지마요 (Xin đừng quên anh)





Giới thiệu

Sau khi kết thúc các lịch trình hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc dự án Wanna One, anh chàng giọng ca chính của nhóm, Ha Sung-woon đã không để cộng đồng fan hâm mộ phải đợi lâu khi ngay lập tức tung ra sản phẩm cá nhân của mình mang tên “잊지마요” (Xin đừng quên anh), trên các trang nghe nhạc trực tuyến vào ngày 28/1 vừa qua.





Tuy nhiên, đĩa đơn này chỉ là sản phẩm “nhá hàng”, được phát hành trước, nhằm “dọn đường” cho sản phẩm cá nhân hoàn chỉnh đầu tiên của Ha Sung-woon, dự kiến sẽ chính thức được công bố vào khoảng cuối tháng 2 năm nay. Tuy đĩa đơn lần này chỉ có duy nhất một ca khúc “잊지마요” (Xin đừng quên anh), song anh chàng đa tài của Wanna One đã không khiến cộng đồng fan hâm mộ phải thất vọng, bởi đây chính là bản tình ca lãng mạn do anh tự tay sáng tác và sản xuất, đồng thời còn có sự góp giọng của “mỹ nam lúm đồng tiền” Park Ji-hoon (người em cùng nhóm Wanna One với Ha Sung-woon).





Trong suốt một năm 4 tháng hoạt động năng nổ cùng các anh em còn lại của Wanna One, Ha Sung-woon không chỉ chiếm được tình cảm của cộng đồng người yêu nhạc bởi giọng ca cao trong thiên phú, mà còn “hút” fan nhờ những động tác vũ đạo mạnh mẽ, cùng ngoại hình nam tính. Chính vì thế, ngay sau khi ca khúc này được công bố rộng rãi trên các trang nghe nhạc trực tuyến, cộng đồng fan hâm mộ đông đảo của anh chàng đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của mình bằng cách không ngừng “thả tim” cho thần tượng, đồng thời cầu chúc anh chàng sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình.