Hàn Quốc là nước thành viên liên minh quốc tế tiêu chuẩn hóa công nghệ hàng hải điện tử

Công nghệ hàng hải điện tử

Công nghệ hàng hải điện tử (e-Navigation) là một hệ thống quản lý an toàn đường biển thế hệ mới, áp dụng công nghệ thông tin viễn thông vào công vận tải hàng hải. Nói cách khác, hệ thống này giúp chia sẻ và sử dụng các thông tin an toàn hàng hải trong thời gian thực giữa tàu thuyền với đất liền. Có thể gọi công nghệ hàng hải điện tử là một hệ thống được kết hợp bởi các công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đặc biệt là phải hội tụ đủ hai yếu tố cốt lõi là công nghệ truyền thông số hóa các loại thông tin khác nhau như hải đồ điện tử thế hệ mới và công nghệ viễn thông cho phép gửi và nhận những thông tin này. Tàu thuyền phải được trang bị các hệ thống như hải đồ điện tử, thiết bị đo lường vị trí tích hợp và thiết bị nhận dạng tình hình tự động. Trên đất liền cũng phải được trang bị hệ thống kiểm soát định vị tàu thuyền, thu thập và chia sẻ thông tin an toàn trên biển, cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, hỗ trợ lựa chọn các tuyến đường tối ưu trên biển. Các thông tin này được trao đổi và chia sẻ nhờ sử dụng công nghệ thông tin viễn thông có dung lượng lớn với tốc độ siêu cao, như dùng công nghệ di động LTE ở cự ly gần, sóng viễn thông mặt đất ở khu vực vùng biển gần bờ và vệ tinh thông tin ở xa bờ.





Vấn đề tiêu chuẩn hóa công nghệ hàng hải điện tử

Vấn đề lúc này chính là việc tiêu chuẩn hóa hệ thống công nghệ hàng hải điện tử. Bởi nếu thông tin và viễn thông không được tiêu chuẩn hóa, thì việc chia sẻ và trao đổi thông tin sẽ không thể được thực hiện. Đây là lý do mà 5 nước gồm Hàn Quốc, Thụy Điển, Đan Mạch, Anh và Đức đã thành lập liên minh quốc tế tiêu chuẩn hóa Nền tảng kết nối hàng hải (MCP), một nền tảng thông tin kỹ thuật số cần thiết để vận hành công nghệ hàng hải điện tử. Tham gia vào liên minh này có Bộ Hải dương và thủy sản, Viện nghiên cứu tàu thủy và kỹ thuật biển Hàn Quốc (KRISO), Cơ quan hàng hải Đan Mạch, trường đại học Copenhagen Đan Mạch, Cơ quan hàng hải Thụy Điển và Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Thụy Điển (RISE), Viện nghiên cứu công nghệ thông tin Đức (OFFIS) và Hiệp hội quốc tế các tổ chức quản lý hải đăng của Anh (IALA). Các nước tham gia sẽ hợp tác đa phương phát triển công nghệ Nền tảng kết nối hàng hải, đưa công nghệ từng nước dần được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế và có thể chiếm ưu thế trong thị trường liên quan.





Kế hoạch của Hàn Quốc

Kể từ năm 2016, Hàn Quốc cũng đã đưa ra kế hoạch 5 năm thực hiện dự án xây dựng hệ thống công nghệ hàng hải điện tử (e-Navigation) kiểu Hàn Quốc. Trong ba năm đến 2018, Hàn Quốc đã hợp tác với Thụy Điển và Đan Mạch phát triển Nền tảng kết nối hàng hải, cân nhắc điều kiện môi trường giao thông hàng hải nhiều tàu cá và tàu cỡ nhỏ của Hàn Quốc. Dự kiến công nghệ này sẽ chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2021, được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận tải và an toàn đường biển. Dư luận cũng bày tỏ tin tưởng công nghệ hàng hải điện tử mà liên minh 5 nước trên cùng phát triển sẽ trở thành hệ thống tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai.