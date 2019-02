Hwang Chi-yeol

Thể loại: K-pop, C-pop

Công ty quản lý: MNH Entertainment

Hoạt động từ: 2007

Hoạt động cùng: Wednesday (song ca nam)





Hwang Chi-yeul là nam ca sĩ Hàn Quốc ra mắt chính thức năm 2007 với việc phát hành đĩa đơn kỹ thuật số “Chi Yeul” và album hoàn chỉnh có tựa đề “Five Senses” (Năm giác quan). Kể từ khi debut, Hwang đã có nhiều năm trên cương vị hướng dẫn thanh nhạc cho các ban nhạc thần tượng. Sự nghiệp của chàng ca sĩ lại cất cánh một lần nữa sau khi anh xuất hiện trong các show truyền hình thực tế, như “I Can See Your Voice” của Hàn Quốc năm 2015, và “I Am a Singer” (Mùa thứ 4) của Trung Quốc năm 2016.





The Four Seasons (Hoàn chỉnh, 2019)

Five Senses (Hoàn chỉnh, 2007)

EPs & Singles

Learn to Love (Single, 2018)

Be Myself (EP, 2018)

Rewind (Single, 2017)

Be Ordinary (EP, 2017)

Without You (Single, 2016)

A Man From Gyeongsang-do (Single, 2014)

Chi Yeul (Digital, 2007)