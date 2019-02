Nichkhun tiến công con đường solo sau 11 năm

© JYP Entertainment

Sáng ngày 11/2, trên trang chủ của công ty giải trí JYP Entertainment đã đăng tải một thông tin đặc biệt về anh chàng Nichkhun (thành viên nhóm nhạc thần tượng nam lâu năm 2PM).





Theo đó, nam ca sĩ được mệnh danh là “Hoàng tử Thái” sẽ chính thức tiến công vào con đường solo từ ngày 18/2 tới đây, sau 11 năm hoạt động năng nổ cùng các anh em trong nhóm.





Cũng trong cùng ngày, JYP đã công bố hình ảnh và một đoạn video ngắn giới thiệu về sản phẩm cá nhân đầu tay của anh chàng. Được biết, album mini đánh dấu màn ra mắt lần này của Nichkhun mang tên “ME”, sẽ chính thức được tung lên các trang nghe nhạc trực tuyến vào lúc 6h chiều ngày 18/2 (theo giờ địa phương).





Có thể thấy, kể từ cuối năm 2018 đến nay, Nichkhun rất tích cực chăm chút cho các hoạt động cá nhân của mình, khi tổ chức một số sự kiện hấp dẫn như Fan-meeting tại Bắc Kinh và Nam Kinh (Trung Quốc) vào tháng 10 và tháng 11, tổ chức 5 buổi concert với quy mô lớn tại Osaka và Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 11 và tháng 12, đồng thời anh chàng cũng phát hành sản phẩm tiếng Nhật đầu tay của mình vào 12 năm ngoái.





Hơn hết, vào tháng 3 tới đây, bộ phim điện ảnh “Brother Of The Year” (quen thuộc với khán giả Việt Nam với tên gọi “Ông anh trời đánh”) do Nichkhun thủ vai chính cũng sẽ được công chiếu rộng rãi tại các cụm rạp ở Hàn Quốc.