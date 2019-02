G-Friend tổ chức thành công sự kiện Fan-meeting lần thứ 2

© SOURCE MUSIC

Vào tối ngày 10/2 vừa qua, nhóm nhạc thần tượng nữ 여자친구 (G-Friend – Bạn gái) đã tổ chức thành công buổi Fan-meeting thứ 2 trong sự nghiệp mang tên “Dear. Buddy - Cross the Sunset” tại Hội trường Olympic, thuộc Công viên Olympic, quận Songpa, thủ đô Seoul, với sự tham gia của hơn 3000 fan hâm mộ.





Đã 2 năm rồi nhóm mới lại tổ chức một buổi giao lưu gần gũi như thế này với cộng đồng fan của mình, do đó buổi Fan-meeting “Dear. Buddy - Cross the Sunset” của G-Friend đã được diễn ra trong một bầu không khí ấm áp và thân thiện. Để đáp lại tình cảm yêu mến của các fan, 6 cô gái G-Friend đã tích cực khuấy đảo bầu không khí bằng những bản hit như “Memoria”, “One”, “Love Bug”, “유리구슬” (Hạt thủy tinh), “시간을달려서” (Xuyên qua thời gian”, “너그리고나” (Anh và em), “밤” (Màn đêm), cùng với ca khúc mới “해야” (Bình minh), được phát hành trong album “Time for us”, vào ngày 14/1 vừa qua.





Đặc biệt, không khí khán phòng càng trở nên sôi động và náo nhiệt hơn hết khi các cô nàng Bạn gái thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong phiên bản parody bộ phim truyền hình đang nổi đình nổi đám nhất hiện nay “SKY 캐슬” (Lâu đài SKY), được phát sóng trên đài JTBC từ tháng 11 năm ngoái. Không chỉ thế, G-Friend còn ghi điểm nhờ sự thân thiện và gần gũi của mình khi cùng các fan tham gia một số trò chơi hấp dẫn.





Sau 150 phút của buổi Fan-meeting, 6 cô gái G-Friend đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đông đảo các fan, cùng cánh nhà báo có mặt tại khán phòng. Nhóm cũng đồng thời thông báo về kế hoạch trình diễn tiếp theo, dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày từ 18~19/5 sắp tới.