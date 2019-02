Công ty quản lý xác nhận Oh Yeon-seo và Kim Bum đã “đường ai nấy đi”

© Little big pictures

Kim Bum và Oh Yeon-seo vừa chấm dứt mối quan hệ tình cảm.





Ngày 13/2, truyền thông đưa tin cặp đôi diễn viên này đã quyết định “đường ai nấy đi”.





Một nguồn tin từ King Kong by Starship, công ty quản lý của nam diễn viên Kim Bum, đã xác nhận thông tin trên và tuyên bố “Kim Bum và Oh Yeon-seo quyết định chấm dứt mối quan hệ từ cuối năm ngoái.” Celltrion Entertainment, công ty quản lý của Oh Yeon-seo, thì giải thích “Đúng là hai người đã chấm dứt mối quan hệ. Chúng tôi không thể đưa ra lý do, bởi điều này ảnh hưởng tới đời tư cá nhân của nữ diễn viên.”





Kim Bum và Oh Yeon-seo công khai hẹn hò từ tháng 3/2018. Theo các nguồn tin, họ biết nhau thông qua một buổi tiệc với bạn bè chung sau khi đóng máy bộ phim “Hwayugi” (Hoa Dy Ký) của đài tvN, có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Oh Yeon-seo.