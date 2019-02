Hàn Quốc xây dựng hệ thống an sinh xã hội mang tính bao quát

Kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội lần II

Kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội được Chính phủ Hàn Quốc soạn thảo 5 năm một lần, hoạch định khuôn khổ cho các chính sách an sinh xã hội. Kế hoạch lần này là kế hoạch cơ bản lần thứ hai, đưa ra tầm nhìn về một “xã hội bao quát, mọi người dân cùng có một cuộc sống tốt đẹp”. Mục tiêu về trung và dài hạn của Hàn Quốc là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hiện đang đứng ở vị trí thứ 28 lên vị trí thứ 10 trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho đến năm 2040. Để đạt được mục tiêu chính này, Chính phủ đã đề ra 4 mục tiêu trọng tâm.





Mục tiêu trọng tâm

Đầu tiên là giảm tỷ trọng người lao động có thu nhập thấp từ 22,3% trong năm 2017 xuống còn 15% đến năm 2040. Nhằm thực hiện mục tiêu này, Chính phủ có kế hoạch mở rộng mạng lưới an toàn việc làm và tăng cường nguồn nhân lực. Mục tiêu thứ hai là giảm bớt tỷ lệ người nghèo tương đối từ 17,4% trong năm 2017 xuống còn 11,3% bằng việc hỗ trợ phúc lợi công cộng, đảm bảo thu nhập, tiền lương và lương hưu cho người lao động. Mục tiêu thứ ba là nâng tuổi thọ khỏe mạnh của người dân từ 73 tuổi trong năm 2016 lên 78 tuổi đến năm 2040, theo phương hướng giảm gánh nặng chi phí y tế, tăng cường hiệu quả hệ thống sử dụng y tế. Mục tiêu cuối cùng là nâng tỷ trọng đầu tư dịch vụ xã hội trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 5,7% của năm 2015 lên 10,7% vào năm 2040, với trọng tâm là mở rộng dịch vụ xã hội đa dạng theo từng đối tượng, và từng chu kỳ cuộc sống.

Phương hướng chính sách cụ thể cũng có nhiều nội dung thu hút sự quan tâm như thực hiện miễn hoàn toàn học phí ở cấp trung học phổ thông vào năm 2021, từng bước mở rộng đối tượng được hỗ trợ lương cơ bản 300.000 won (gần 268 USD). Bên cạnh đó là phương án xóa bỏ tuyển dụng lao động bán thời gian chuyển sang tuyển dụng lao động theo biên chế, từng bước đưa hạng mục chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp siêu âm vào hạng mục được hưởng bảo hiểm, thiết lập hệ thống chăm sóc tổng hợp ở khu vực địa phương.





Đánh giá

Trong thời gian qua, Hàn Quốc là nước có tỷ trọng đầu tư đảm bảo an sinh xã hội khá thấp so với mức thu nhập của người dân và quy mô kinh tế. Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục nâng cao quy mô đầu tư cho lĩnh vực này, song vẫn còn ở mức thấp. Do đó, phương hướng tổng thể của kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội lần thứ hai được đánh giá là khá đúng đắn. Tuy nhiên, vấn đề là nguồn tài chính. Chính phủ đang có kế hoạch huy động nguồn tài chính thông qua điều chỉnh cơ cấu chi tiêu và mở rộng khoản thu thuế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng kế hoạch huy động vốn của Chính phủ vẫn còn nhiều thiếu sót. Vấn đề quan trọng là liệu Chính phủ có nhận được sự đồng ý của người dân về việc nâng gánh nặng chi phí hay không.