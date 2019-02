Kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội giai đoạn 2019-2023

ⓒKBS News

Chính phủ Hàn Quốc hôm 12/2 công bố “Kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội lần thứ hai”, với nội dung chính là phân bổ 332.000 tỷ won (295,03 tỷ USD) ngân sách từ nay cho tới năm 2023 để xây dựng một hệ thống an sinh xã hội rộng khắp ở các lĩnh vực tuyển dụng, giáo dục, thu nhập và sức khỏe. Với kế hoạch này, Chính phủ đặt mục tiêu nâng chất lượng đời sống người dân lên thứ 10 thế giới tới năm 2040.

Kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội

Chính phủ Hàn Quốc lập “Kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội” mỗi 5 năm một lần, nhằm mục đích tăng cường đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Các ban ngành hữu quan sẽ dựa vào kế hoạch này để lập và triển khai các chính sách cụ thể. Kế hoạch lần thứ hai sẽ được áp dụng từ năm 2019 đến 2023, với tầm nhìn dài hạn là “một xã hội nơi tất cả người dân đều có cuộc sống tốt đẹp”. Các nguyên tắc và chiến lược xúc tiến gồm xây dựng mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp, tăng cường liên kết và điều chỉnh chế độ an sinh xã hội, xây dựng hệ thống sử dụng dịch vụ tại các địa phương. Chính phủ đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống của người dân Hàn Quốc lên thứ 20 thế giới vào năm 2023, tương đương mức bình quân của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), và thứ 10 thế giới vào năm 2040. Trước đó, Hàn Quốc đứng thứ 28 OECD về "chỉ số hài lòng về cuộc sống" trong năm 2017. Nói một cách ngắn gọn, Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm nâng cao chất lượng đời sống người dân thông qua việc duy trì cân bằng giữa phát triển kinh tế và xã hội.

Bài toán chính sách chính

Hàn Quốc dự kiến xúc tiến các bài toán trọng tâm ở 4 lĩnh vực từ nay cho tới năm 2023. Ở lĩnh vực tuyển dụng và giáo dục, Chính phủ sẽ mở rộng bảo hiểm tuyển dụng, giáo dục miễn phí ở bậc trung học phổ thông, đẩy mạnh chuyển đổi lao động hợp đồng ngắn hạn sang nhân viên chính thức, biên chế, rút ngắn thời gian lao động trong năm cho người lao động. Ở lĩnh vực đảm bảo thu nhập, Chính phủ sẽ tăng cường độ bao phủ các chế độ an sinh xã hội cơ bản, hỗ trợ cho 420.000 người, ưu đãi về tính thuế lợi tức do lao động cho 3,34 triệu hộ gia đình. Ở lĩnh vực sức khỏe, Chính phủ sẽ đẩy mạnh chi trả bảo hiểm y tế, áp dụng chi trả dần theo giai đoạn với một số xét nghiệm đắt tiền như chụp cộng hưởng từ (MRI), siêu âm, giải tỏa khoảng cách về y tế giữa các khu vực, xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe phòng bệnh, đặt mục tiêu giảm một phần ba chi phí bệnh viện cho người dân. Ngoài ra, ở lĩnh vực dịch vụ xã hội, Chính phủ sẽ mở rộng các dịch vụ xã hội theo từng độ tuổi, từng đối tượng, hoàn thiện hệ thống chăm sóc tổng hợp tại các địa phương, tăng số lượng các cơ sở chăm sóc công lập, cung cấp 130.000 căn hộ cho thuê giá rẻ mỗi năm. Chính phủ cũng đề ra mục tiêu theo từng giai đoạn ở mỗi lĩnh vực: giảm tỷ trọng lao động mức lương thấp từ 22,3% trong năm 2017 xuống 18% vào năm 2023, 15% vào năm 2040, tỷ lệ người dân trong diện nghèo giảm từ 17,4% năm 2017 xuống 11,3% năm 2040. Ngoài ra, Chính phủ sẽ nâng tuổi thọ khỏe mạnh (tình trạng sống khỏe mạnh không bị ốm đau) từ 73 tuổi năm 2016 lên 78 tuổi năm 2040. Tỷ trọng đầu tư vào các dịch vụ xã hội trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng từ 5,7% năm 2015 lên 7,4% năm 2023 và 10,7% năm 2040.

Ý nghĩa và bài toán đặt ra

Dư luận Hàn Quốc bày tỏ nhất trí với phương hướng của “Kế hoạch cơ bản về an sinh xã hội” lần này, bởi việc giảm tỷ trọng lao động mức lương thấp, giải tỏa cách biệt thu nhập, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội hay tăng tỷ trọng đầu tư vào dịch vụ xã hội là những điều hiển nhiên. Vấn đề đặt ra là nguồn ngân sách thực hiện. Chính phủ ước tính cần 332.000 tỷ won (295,03 tỷ USD) để thực hiện kế hoạch này, huy động bằng cách tái cơ cấu chi tiêu Chính phủ, đẩy mạnh nguồn thuế thu. Tuy nhiên, không ít ý kiến hoài nghi về khả năng thực hiện được đúng như kế hoạch do Chính phủ chưa lập được phương thức huy động ngân sách cụ thể, trong bối cảnh xu hướng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, nền kinh tế có chiều hướng đi xuống. Theo đó, Chính phủ sẽ cần phải đưa ra một kế hoạch cụ thể và thực tiễn, đề ra được các biện pháp huy động nguồn tài chính cần thiết.