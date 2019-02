Luật sư bất bại (Legal High)

Tên tiếng Hàn: 리갈하이

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Jin Gu, Seo Eun-soo, Yoon Park

Đạo diễn: Kim Jeong-hyeon, Kim Sang-ho

Kịch bản: Park Seong-jin

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 8/2/2019

Số tập: 4+

Thời lượng mỗi tập: 70 phút

Giới thiệu:

“Luật sư bất bại” là phiên bản remake (làm lại) từ tác phẩm truyền hình cùng tên của Nhật Bản năm 2012, có nội dung xoay quanh nam nhân vật chính Go Tae-rim (Jin Gu), một luật sư có tiếng trong giới tư pháp không chỉ bởi sự tài năng, mà còn vì “độ nhầy” thuộc hàng thượng thừa của anh.

Go Tae-rim (Jin Gu)

Go Tae-rim (Jin Gu) là một luật sư có tài, nhưng cũng lắm tật với một loạt những khuyết điểm như thô lỗ, ngạo mạn, hoang phí, hám tiền, danh vọng và… phụ nữ. Thế nhưng, xét về phương diện nghề nghiệp, anh lại là một luật sư đắt giá, có tỉ lệ thắng kiện đến 100% và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích “đổi trắng thay đen” cho thân chủ của mình, bất kể người đó có thật sự gây ra tội lỗi hay không.

Seo Jae-in (Seo Eun-soo)

Trái ngược hoàn toàn với “cáo già” Go Tae-rim (Jin Gu), Seo Jae-in (Seo Eun-soo) chẳng khác gì một chú “thỏ trắng” trong giới tư pháp. Cô là một luật sư mới vào nghề, luôn tận tâm, yêu lẽ phải và đầy nhiệt huyết trong việc bảo vệ kẻ yếu. Liệu cô nàng trong trắng như tờ giấy này có đủ sức để đối chọi lại một đối thủ “cáo già” như gã luật sư lắm tài nhiều tật Go Tae-rim?

Kang Ki-suk (Yoon Park)

Vốn là “đệ tử ruột” của Go Tae-rim (Jin Gu), Kang Ki-suk (Yoon Park) cũng là một thiên tài trong ngành luật. Anh thông minh, mưu trí, lại thêm ngoại hình điển trai. Do đó, không lâu sau khi rời khỏi vòng tay Go Tae-rim, anh chính thức về đầu quân cho công ty B&G và trở thành một trong những vị luật sư hot nhất. Vốn dĩ trong tay đã có tất cả, Kang Ki-suk chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt hay ghen tị với Go Tae-rim. Thế nhưng đến một ngày, anh bỗng dưng thấy quá chán ghét người đã từng là thầy của mình và ngay chính anh cũng chẳng thể lý giải nổi. Nhưng cuối cùng anh đã hiểu. Tất cả là vì cô nàng luật sư mới vào nghề, lúc nào cũng đối đầu với thầy Tae-rim, Seo Jae-in (Seo Eun-soo).