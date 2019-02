IT`z Different (ITZY)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : ITZY (있지)

Tên album / Đĩa đơn : IT`z Different

Ngày phát hành : 12/02/2019





Ca khúc

01. 달라달라 (Tôi khác biệt)

02. WANT IT?





Giới thiệu

Vào ngày 12/2 vừa qua, làng giải trí Hàn Quốc đã chính thức chào đón một tân binh “khủng long”, được “xuất xưởng” từ lò đào tào idol nổi tiếng JYP Entertainment. Và đó chính là ITZY – nhóm nhạc nữ gây tiếng vang ngay từ trước khi ra mắt.





Sau một thời gian “nhá hàng” khiến cộng đồng Kpop đứng ngồi không yên, cuối cùng thì các cô em út nhà JYP cũng đã chịu lộ diện với đội hình đầy đủ gồm 5 thành viên Ye-ji, Ria, Ryu-jin, Chae-ryung và Yu-na. Họ đều là những cô gái tài năng, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của giới truyền thông và người yêu nhạc, nhờ sở hữu chất giọng đầy nội lực, vũ đạo mạnh mẽ, cùng ngoại hình tươi sáng. Đặc biệt hơn hết, 5 cô gái này còn được đào tạo dưới sự dẫn dắt của “ông trùm” JYP – nhà sản xuất “khá mát” tay trong việc tạo ra những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop như Wonder Girls, MISS A và Twice. Do đó, ngay sau khi sản phẩm đầu tay của ITZY mang tên “IT`z Different”, được tung lên các trang nghe nhạc trực tuyến vào lúc 6h chiều ngày 12/2 (theo giờ địa phương), cộng đồng cư dân mạng đã ngay lập tức “săn đón” nhiệt tình và liên tục thả tim cho các nữ thần tượng mới.





Sản phẩm mở màn cho sự nghiệp ca hát của ITZY gồm có hai ca khúc mang tên “달라달라” (Tôi khác biệt) và “WANT IT?”. Đúng với tiêu đề “IT`z Different”, hai ca khúc này đã thể hiện một sự phá cách hoàn toàn mới lạ của ITZY so với các đàn chị của mình. Nhóm không hề đi theo hình tượng dễ thương hay quyến rũ thường thấy, mà tập trung làm nổi bật concept mạnh mẽ và cá tính, đậm chất girlcrush. Thêm vào đó, không chỉ phần nhìn được đầu tư kỹ lưỡng, mà phần nghe cũng được chăm chút không kém, với chất nhạc sôi động và bắt tai, mang hơi hướng EDM kết hợp với một chút Hiphop, góp phần thể hiện cá tính nổi bật của từng thành viên trong nhóm.