Công ty xe máy Daelim – nhà sản xuất xe máy số một Hàn Quốc

© Daelim Motor

Xe máy điện, động cơ tăng trưởng mới của công ty





Mời các bạn cùng tìm hiểu Công ty xe máy Daelim, doanh nghiệp sản xuất xe máy số một tại Hàn Quốc, đang mở rộng thị trường xe máy trong nước sang dòng xe máy điện. Ông Chung Baek-gyun, Trưởng bộ phận thương mại điện tử giới thiệu về công ty.





Chúng tôi đã mất hai năm để phát triển và cho ra đời một chiếc xe máy điện có tên là “Zappy”, thể hiện cam kết mang lại một sản phẩm xe máy thân thiện với môi trường. Để duy trì động lực tăng trưởng trong ngành công nghiệp xe máy Hàn Quốc, chúng tôi luôn tự hỏi là làm thế nào để có thể phát huy năng lực chuyên môn sẵn có, kết nối thị trường xe máy nội địa với ngành công nghiệp dịch vụ, và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo chính sách mới của Chính phủ về giảm thiểu bụi siêu nhỏ, một vấn đề nhạy cảm hiện nay, chúng tôi đặt mục tiêu đầu tiên là tạo ra một chiếc xe máy điện có thể giảm đáng kể lượng khí thải. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là tạo ra một chiếc xe máy điện tích hợp mô-đun viễn thông để người điều khiển có thể tận hưởng các dịch vụ thuận tiện hơn.





Công ty dẫn đầu ngành công nghiệp xe máy Hàn Quốc và bí quyết đằng sau thành công của xe máy điện





Công ty đã tung ra thị trường chiếc xe máy điện Zappy vào tháng 8 năm ngoái. Trước đó, Zappy đã được giới thiệu tại Triển lãm xe điện quốc tế (IEVE), triển lãm dành riêng cho xe điện được tổ chức tại Jeju năm 2017. Đây là điều khá đặc biệt khi một phương tiện hai bánh được trưng bày cùng với những chiếc xe 4 bánh.

Thành lập năm 1978, công ty xe máy Daelim đã song hành với lịch sử xe máy Hàn Quốc. Công ty đã sản xuất xe máy 125 phân khối và xe máy địa hình đầu tiên tại Hàn Quốc. Đặc biệt, xe máy “Lead 50” đã mở ra kỷ nguyên cho xe tay ga tại Hàn Quốc. Với dòng xe Citi, công ty đã tiếp tục duy trì vị trí số một tại thị trường xe máy nội địa. Citi là thương hiệu xe máy dành cho mục đích chở hàng được ra đời vào năm 1987. Thương hiệu này đạt được doanh số lên tới 2 triệu chiếc, được các nhân viên bưu điện hay các doanh nghiệp vận chuyển ưa chuộng. Năm 1999, công ty đã giành được giải thưởng “Tháp xuất khẩu” ở mốc 70 triệu USD. Dự đoán đúng xu thế các phương tiện di chuyển quãng đường ngắn, chạy bằng điện, thân thiện với môi trường ngày càng được quan tâm, công ty đã bắt tay vào nghiên cứu xe máy điện từ 10 năm trước. Năm 2008, doanh nghiệp đã phát triển phiên bản đầu tiên của một chiếc xe tay ga điện chạy được tới 60 km/ngày, vượt qua mức trung bình một tài xế đưa hàng một ngày là 50km. Nhận thấy tiềm năng lớn của xe máy điện, công ty đã đầu tư nghiêm túc cho lĩnh vực này. Ông Chung Baek-gyun chia sẻ.





Nhiều công ty cho rằng xe máy điện có thể dễ dàng được sản xuất bằng việc thay thế động cơ đốt trong thông thường bằng pin và một động cơ mới. Nhiều doanh nghiệp thậm chí không có đủ kiến thức để phát triển một chiếc xe máy truyền thống, trong khi một số lại lầm tưởng rằng có thể dễ dàng sản xuất xe máy điện bằng việc thay thế động cơ và pin trên khung xe máy giá rẻ từ Trung Quốc. Xe máy Zappy của chúng tôi có hiệu suất hoạt động và độ bền cao với thương hiệu đã được kiểm chứng suốt 40 năm qua. Chiếc xe này có hiệu năng ấn tượng với pin lithium-ion hiệu suất cao và động cơ được tối ưu hóa cho địa hình Hàn Quốc.





© Daelim Motor

Xe máy điện thân thiện với môi trường, dòng xe thế hệ tiếp theo





Công nghệ động cơ và công nghệ pin là những công nghệ cốt lõi của xe máy điện. Là nhà sản xuất xe máy số một Hàn Quốc, Công ty xe máy Daelim sở hữu công nghệ vượt trội và đã tích hợp chúng vào mẫu xe máy điện Zappy - một chiếc xe máy ít tiếng ồn, không gây ô nhiễm môi trường, với động cơ điện, pin và bộ điều khiển được tối ưu hóa. Trưởng phòng Chung Baek-gyun thông tin thêm.





Là một chiếc xe máy điện, Zappy có ưu điểm là giảm tiếng ồn và giảm lượng khí thải CO2. Độ ồn của xe chỉ bằng 25% và giảm tới 669 kg khí thải các-bon mỗi năm so với của xe máy chạy động cơ đốt trong thông thường. Zappy có thể được điều khiển dễ dàng như các xe ga khác. Tuy nhiên, do sử dụng pin và động cơ, nên khi hoạt động với cùng điều kiện so với xe máy thông thường, Zappy có thể tiết kiệm khoảng 1 triệu won (900 USD) mỗi năm. Với xe chạy xăng thông thường, người dùng phải bảo dưỡng như thay dầu xe hai lần mỗi tháng, bên cạnh tiền mua và thuế xăng dầu. Trong khi đó, với Zappy, người dùng chỉ cần sạc pin và giá điện rẻ hơn giá xăng dầu.





Kế hoạch phát triển sản phẩm tiếp theo





Zappy chỉ tốn 260 won (0,23 USD) tiền điện cho 50 km di chuyển. Tuy nhiên, sạc pin cũng khá tốn thời gian, nên điều cần thiết với pin là có dung lượng đủ lớn, giúp xe di chuyển khoảng cách xa. Zappy đáp ứng được yêu cầu này. Khi sạc pin trong vòng 3 giờ 20 phút, Zappy có thể chạy tới 100 km với tốc độ 40 km/giờ. Zappy có thể đạt được tốc độ 70 km/giờ, tốc độ nhanh nhất đối với các loại xe máy điện được trợ cấp từ Chính phủ. Ngoài ra, pin có thể dễ dàng sạc mà không cần tháo rời. Chiếc xe này đã nhanh chóng được ưa thích khi có tới 300 chiếc được bán ra ở thời điểm vừa ra mắt. Bên cạnh đó, thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald tại Hàn Quốc đã quyết định thay thế giao hàng là các xe chạy xăng bằng xe điện, và xe điện đó chính là Zappy. Chiếc xe này đang trở thành một động lực tăng trưởng thế hệ tiếp theo của công ty. Hiện tại, công ty đang chuẩn bị cho sản phẩm kế tiếp, nhằm duy trì vị thế trên thị trường. Trưởng phòng Chung Baek-gyun khẳng định.





Chúng tôi có kế hoạch cho ra mắt chiếc xe Zappy+ tích hợp nền tảng viễn thông vào năm 2019, để cung cấp các dịch vụ khác biệt trên thị trường. Chúng tôi cũng sẽ phát hành mẫu xe có pin và động cơ với công suất cao hơn vào cuối năm nay. Năm 2020, chúng tôi sẽ phát triển sản phẩm tiếp theo với hệ thống chia sẻ pin để mở rộng kinh doanh từ sản xuất sang bán hàng và dịch vụ, với mục tiêu thống trị thị trường xe máy điện trong nước. Đối với các dòng xe máy chạy xăng, chúng tôi sẽ quản lý chất lượng, đảm bảo chúng hoạt động ổn định, áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường.





Vượt ra khỏi lĩnh vực xe máy điện, Công ty Daelim đang hướng đến mô hình phát triển hội tụ và hội nhập, với mục tiêu tiếp tục dẫn đầu thị trường xe máy tại Hàn Quốc.