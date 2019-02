Rắc rối vụ ba nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju

Phát biểu sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980)

Phát biểu xúc phạm, xuyên tạc bản chất của Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980), hiện đang hứng chịu búa rìu chỉ trích của dư luận, được đưa ra trong buổi trưng cầu dân ý về việc làm sáng tỏ sự thật của Phong trào vận động dân chủ Gwangju, do các nghị sĩ Kim Jin-tae và Lee Jong-myung của đảng đối lập Hàn Quốc tự do tổ chức vào ngày 8/2 vừa qua. Tại đây, người có tên Ji Man-won đã phát biểu rằng Phong trào vận động dân chủ 18/5 là cuộc chiến tranh du kích do 600 binh lính đặc nhiệm của Bắc Triều Tiên gây ra. Ji Man-won là người có tư tưởng cực đoan, phản đối chủ nghĩa cộng sản và theo đuổi lập lập trường này từ trước đến nay. Trong buổi trưng cầu dân ý cùng ngày, người phát ngôn của đảng Hàn Quốc tự do Kim Sun-rye cũng đã góp ý thêm rằng “phe cánh tả theo tư tưởng của miền Bắc đang tạo ra những đàn quái vật được gọi là những người có công trong Phong trào vận động dân chủ 18/5, hòng rút bớt tiền thuế”.

Việc quân đội Bắc Triều Tiên có can thiệp vào Phong trào vận động dân chủ Gwangju là một nghi vấn được đề cập thường xuyên từ trước đến nay. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc điều tra liên quan được tiến hành thời gian qua và Tòa án cũng đều đưa ra phán quyết rằng nhận định trên là sai sự thật. Mặc dù vậy, người có tên Ji Man-won vẫn không từ bỏ lập trường của mình. Nghị sĩ Kim Jin-tae hiện đang tranh cử chức Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do. Việc ông Kim Jin-tae mở cuộc trưng cầu dân ý và mời ông Ji Man-won tham dự được cho là nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri.





Lập trường của đảng đối lập Hàn Quốc tự do

Sau những phát ngôn sỉ nhục Phong trào vận động dân chủ Gwangju bị dư luận lên án dữ dội, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã đưa ra quyết định kỷ luật các nghị sĩ trên. Tuy nhiên, chỉ có nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Lee Jong-myung là bị gạch tên khỏi đảng, còn hai nghị sĩ Kim Jin-tae và Kim Sun-rye lại được đình chỉnh kỷ luật. Đảng Hàn Quốc tự do và những nghị sĩ này khẳng định rằng những phát ngôn trên không phải là lập trường chính thức của đảng. Tuy nhiên, việc đảng Hàn Quốc tự do không nghiêm khắc kỷ luật các nghị sỹ của mình, trong khi các nghị sĩ đương sự lại thờ ơ chối bỏ trách nhiệm, đang khiến cho các nghị sĩ phải chuốc lấy sự chỉ trích dữ dội của dư luận.





Tình hình hiện tại

Trong bối cảnh cơn bão dư luận ngày càng lên tới đỉnh điểm, Viện kiểm sát đã bắt tay vào điều tra ba nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do và người có tên Ji Man-won, sau khi các nhóm dân sự có đơn tố cáo những nhân vật trên. Quốc hội cũng đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban đạo đức để thảo luận về các biện pháp xử lý kỷ luật ba nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do, như xóa tên khỏi danh sách nghị sĩ Quốc hội. Với vụ việc này, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Hàn Quốc tự do quay trở về xu thế giảm, dù trước đó có lúc dường như tăng trở lại. Tình hình chính trị trong nước vẫn chưa thoát khỏi tình trạng rắc rối này đã hơn 10 ngày nay và hiện vẫn chưa tìm thấy được lối thoát nào.