Twice chuẩn bị cho kế hoạch trở lại vào tháng 4

Sáng ngày 20/2, công ty giải trí JYP Entertainment đã thông báo đến người hâm mộ của nhóm nhạc Twice tin vui rằng, 9 cô nàng xinh đẹp này sẽ chính thức tái xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc vào tháng 4 sắp tới.





Hiện tại, Twice đã hoàn tất việc quay video bài hát chủ đề. Tuy nhiên concept và thời gian trở lại cụ thể của nhóm vẫn chưa được công bố. Mặc dù vậy JYP khẳng định rằng ở lần trở lại này, Twice sẽ kéo dài thời gian hoạt động, nhằm tạo điều kiện cho các fan hâm mộ trong nước có cơ hội được thưởng thức nhiều hơn những sân khấu đặc sắc của nhóm, trước khi chính thức lên đường đến Nhật Bản để tiếp tục thực hiện chuỗi lịch trình tại nước này cho đến cuối năm.





Lần hoạt động tại nước nhà gần đây nhất của Twice là vào tháng 12 vừa qua, khi nhóm thực hiện đợt quảng bá album “The year of "YES"” cùng bài hát chủ đề “The Best Thing I Ever Did”, và một số ca khúc b-side ấn tượng khác như “YES or YES”, “SAY YOU LOVE ME” và “LALALA”.





Với những thành tích đáng nể đã gặt hái được, cùng sức hút mãnh liệt của mình, 9 cô gái xinh đẹp nhà JYP được dự đoán sẽ là đối thủ “đáng gờm” của các nhóm nhạc thần tượng khác trong cuộc chiến tranh giành chiếc cúp chiến thắng trên các chương trình âm nhạc vào tháng 4 sắp tới.