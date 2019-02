Chính phủ đặt mục tiêu đạt được “quốc gia bao trùm” năm 2022 

Báo cáo về chính sách “quốc gia bao trùm” của Tổng thống Moon Jae-in bao gồm lộ trình chính sách cụ thể nhằm đạt được mục tiêu “quốc gia bao trùm đổi mới”. Mục đích là hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống ở mọi lĩnh vực trong mỗi giai đoạn cuộc đời của người dân như chăm sóc, học hành, việc làm, nghỉ ngơi, dưỡng già.





Mở rộng trách nhiệm của quốc gia với trẻ em

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đầu tiên đã đề xuất mở rộng trách nhiệm của quốc gia đối với trẻ em. Cụ thể là kế hoạch mở rộng phạm vi trợ cấp cho trẻ em và hỗ trợ nuôi dạy trẻ. Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, đối tượng được nhận trợ cấp được mở rộng từ trẻ em dưới 6 tuổi như hiện hành lên cho trẻ em dưới 7 tuổi. Tất cả các trẻ em đều được nhận trợ cấp, xóa bỏ quy định chỉ trợ cấp cho trẻ em thuộc 90% hộ gia đình có hai người trở lên, tức trừ 10% hộ gia đình có mức thu nhập cao. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có kế hoạch bổ sung thêm hơn 550 nhà trẻ công lập cho đến năm 2021. Qua đó, tái xác nhận phương án sẽ tăng tỷ lệ trẻ em theo học trường mẫu giáo, nhà trẻ công lập lên 40% cho đến năm 2021. Chính phủ còn có kế hoạch tăng cường đáng kể chăm sóc sức khỏe cơ bản cho trẻ, hỗ trợ chi phí y tế và bảo hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.





Miễn học phí cấp trung học phổ thông, tăng số lượng việc làm

Đối với tầng lớp thanh thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành, Chính phủ sẽ miễn toàn bộ tiền học phí cho học sinh cấp trung học phổ thông vào năm 2021, xóa bỏ tiền nhập học vào hệ đại học cho đến năm 2022 và tăng cường thêm ưu đãi về học bổng quốc gia. Cùng với đó, Chính phủ sẽ tăng thêm 340.000 việc làm trong ngành dịch vụ xã hội, giảm bớt thời gian lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bắt đầu từ nửa cuối năm nay, tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được nâng từ 50% lên 60% của bình quân tiền lương. Những người lao động theo hình thức đặc biệt, tức những người làm việc như lao động bình thường nhưng không có hợp đồng lao động căn cứ theo Luật Lao động, và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đều thuộc diện đối tượng được áp dụng bảo hiểm tuyển dụng.





Mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm y tế

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của người dân sẽ tăng từ 62,6% trong năm 2016 lên 70% trong năm 2022. Chi phí không thuộc đối tượng được chi trả bao hiểm y tế như chụp siêu âm, chụp cộng hưởng từ (MRI), chi phí điều trị đặc biệt, chi phí phòng điều trị đặc biệt theo yêu cầu, sẽ được cắt giảm khoảng hai phần ba. Lương hưu cơ bản và trợ cấp cho người khuyết tật sẽ được tăng lên 300.000 won (267 USD) vào năm 2021, tăng 50.000 won (khoảng hơn 40 USD) so với hiện nay. Chính phủ cũng có kế hoạch mở rộng hỗ trợ phúc lợi nhà ở cho các cặp vợ chồng mới kết hôn và người dân, cung cấp các thiết bị tập thể thao, hoạt động văn hóa ở tất cả khu vực địa phương cấp phường, xã. Chính phủ đề ra mục tiêu giảm một nửa số người thiệt mạng do tai nạn giao thông, tai nạn lao động và tự sát so với hiện nay vào năm 2022. Đồng thời, triển khai hiệu quả kế hoạch giảm nồng độ bụi nhỏ như giảm số xe chạy bằng dầu diezel đã quá cũ.





Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố năm 2019 là năm bắt đầu với chính sách “quốc gia bao trùm”. Liên quan đến kế hoạch ngân sách, Chính phủ cho biết các chi phi liên quan sẽ được đưa vào kế hoạch tài chính trung hạn, công bố vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 tới.