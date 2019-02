Seol-hyun (AOA) sẽ tham gia cùng Yang Se-jong và Woo Do-hwan trong drama cổ trang mới

© FNC Entertainment

Cô nàng Seol-hyun của nhóm nhạc nữ AOA sẽ trở lại màn ảnh nhỏ!





Theo tin từ Công ty giải trí FNC Entertainment, Seol-hyun vừa xác nhận sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình sắp tới của đài JTBC có tựa đề “My Country” (Quê hương tôi). Đây sẽ là bộ drama đầu tiên của cô nàng sau 4 năm, kể từ khi xuất hiện trong phim “Orange Marmalade” năm 2015.





“My Country” (Quê hương tôi) là drama cổ trang hành động, lấy bối cảnh là thời kỳ kết thúc của triều đại Goryeo và mở ra triều đại Joseon. Bộ phim kể lại những xung đột nổi lên bắt nguồn từ tham vọng quyền lực và chiếm hữu.





Seol-hyun sẽ vào vai Han Hee-jae, một phụ nữ thông minh và tiến bộ bị vỡ mộng trước nạn tham nhũng và cái xấu tràn lan khắp quê hương. Như thể định mệnh, cô gặp Seo Hwi (do Yang Seo-jong đóng) và Nam Sun-ho (do Woo Do-hwan đóng), và ba người đã nỗ lực bảo vệ tình yêu trong suốt thời kỳ hỗn loạn của lịch sử.





Phim được đạo diễn bởi giám đốc sản xuất Kim Jin-won của “The Innocent Men” (Chàng trai tốt bụng), “Hello Monster/I Remember You” (Xin chào quái vật/Nhớ em) và “Rain or Shine/Just Between Lovers” (Khoảng cách tình yêu), và được viết bởi biên kịch Chae Seung-dae của “Inspiring Generation” (Anh hùng thời đại) và “Master: God of Noodles” (Báo thù/Thần Mỳ).





Phim dự kiến công chiếu vào nửa cuối năm nay.