Lễ tốt nghiệp Trung học của lứa thần tượng Kpop sinh năm 1999 và 2000

Thời điểm giữa tháng 2 chính là thời điểm diễn ra lễ tốt nghiệp của các trường học ở Hàn Quốc và cũng là thời gian tốt nghiệp Trung học của hàng loạt thần tượng thế hẹ 1999 và 2000. Và số lượng lớn các idol đều tốt nghiệp từ các trường Trung học nghệ thuật như: trường Trung học nghệ thuật Hallim, trường Trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul, hay Trường trung học nghệ thuật Lila,... Việc loạt các ca sĩ thần tượng xuất hiện để tham dự và chúc mừng các thành viên của nhóm tốt nghiệp đã khiến lễ tốt nghiệp của các trường chẳng khác nào một lễ trao giải âm nhạc.





Lễ tốt nghiệp trường Trung học nghệ thuật Hallim và Lila – lễ trao giải âm nhạc?





Danh sách các thần tượng tốt nghiệp từ trường Hanlim có thể kể ra là bộ đôi em út cùng sinh năm 1999 của TWICE là Chaeyoung và Tzuyu. Cũng tốt nghiệp từ trường Hanlim thì còn có thành viên xinh đẹp Kim Chae-won của IZ*ONE hay Fromis_9, Lee Chae-young. Ngoài các tên tuổi nổi bật trên thì còn có sự xuất hiện của các thành viên của các nhóm nhạc nữ khác cũng tốt nghiệp từ trường Trung học Hallim như là: Thành viên của nhóm Dream Note, Miso hay Thành viên Ann của nhóm GWSN – Thiếu nữ công viên...





Bên cạnh các cô gái xinh đẹp từ các nhóm nhạc nữ thì lễ tốt nghiệp của trường Hanlim còn là “cuộc đổ bộ” của dàn trai đẹp như thành viên Sanha của ASTRO, bộ đôi Hwall và Sunwoo của The Boyz, hai thành viên của TRCNG là Jisung và Hyunwoo hay thành viên Bomin của Golden Child.





Trong khi Hallim là tập trung của hàng loạt các idol nổi bật thì Bae Jin-young, cựu thành viên của Wanna One chính là tên tuổi nổi bật nhất xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của trường Trung học nghệ thuật Lila diễn ra trong cùng ngày với trường Hallim. Và hình ảnh của Bae Jin-young cầm trên tay bằng tốt nghiệp Trung học đang được cộng đồng người hâm mộ của Wanna One chia sẻ với nhau để chúc mừng cho cựu thành viên của Wanna One.





Lễ tốt nghiệp trường Trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul – tâm điểm của truyền thông.





Nhìn vào hình ảnh lễ tốt nghiệp của trường nghệ thuật Seoul cứ như là đang được tham dự event với các mỹ nhân thần tượng quá xinh, rồi vô số các phóng viên, nhà báo chụp ảnh, quay phim, phỏng vấn các học sinh tham dự lễ tốt nghiệp.





Trong danh sách idol tốt nghiệp từ trường Trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul thì hai cái tên “gây bão” chú ý truyền thông vì quá xinh đẹp là Xiyeon của PRISTIN và thành viên LiA của tân binh khủng nhà JYP là ITZY. Xiyeon thì vốn nổi tiếng vì xinh đẹp từ trước đến giờ còn LiA thì dù mới ra mắt chỉ hơn một tuần nhưng hiện là một trong những tên tuổi được nhắc đến rất nhiều của truyền thông Hàn Quốc.





Một cựu thành viên khác của Wanna One là Lee Dae-hwi cũng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của trường Seoul. Ngoài ra, sau hơn một năm hoãn tốt nghiệp thì Choi Yoo-jung của Weki Meki cũng đã có mặt tại lễ tốt nghiệp trung học. Đáng lẻ là đã tốt nghiệp từ năm ngoái, nhưng vì lịch trình bận rộn cùng với Weki Meki nên đến tận năm nay Choi Yoo-jung mới có thể thực hiện việc tốt nghiệp của mình.





Lễ tốt nghiệp của trường Seoul còn có sự tham dự của ba thành viên khác của nhóm TRCNG là Hayoung, Hakmin và Jihun. Và đây chính là ba trong số năm thành viên của TRCNG tốt nghiệp Trung học trong năm nay. Ngoài ra, thành viên Yongseung của nhóm nhạc tân binh Verivery chính là cái tên tiếp theo tốt nghiệp từ trường nghệ thuật Seoul. Trước đó thì một thành viên khác của nhóm là Yeonho cũng tốt nghiệp Trung học từ trường Lila.





Những cái tên còn lại xuất thân từ trường Trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul thì còn có các nữ idol xinh đẹp của các nhóm nhạc nữ như Ahin của Momoland, Somyi của DIA hay Yena của April.





Tóm lại thì người hâm mộ mà muốn thấy thần tượng của mình trong đồng phục học sinh thì cứ đến các trương Trung học nghệ thuật trong tháng 2 thì sẽ được tha hồ mà ngắm.