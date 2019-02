WE MUST LOVE (ONF)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : ONF

Tên album / Đĩa đơn : WE MUST LOVE

Ngày phát hành : 07/02/2019





Ca khúc

01. 사랑하게 될 거야 (Em sẽ sớm yêu anh thôi)

02. Ice & Fire

03. 별일 아냐 (Yayaya) (Chuyện nhỏ thôi)

04. 첫 사랑의 법칙 (Happily never after) (Quy tắc tình đầu)

05. I Do





Giới thiệu

Ngày 7 tháng 2 vừa qua, nhóm nhạc nam 7 thành viên ONF đã chính thức khởi động cho hoạt động âm nhạc năm 2019 với album mini “WE MUST LOVE”.





Ra mắt từ tháng 8 năm 2017 với đĩa đơn “ON/OFF”, ONF thuộc quản lý của công ty giải trí WM, cùng nhà với bộ 3 nhóm B1A4 và các cô nàng Oh My Girl. Là nhóm nhạc đàn em so với nhiều đàn anh đàn chị khác nhưng 7 chàng trai cũng đang dần khẳng định vị thế của mình với những bước đi vững chắc. Album mini “WE MUST LOVE” chính là một minh chứng rõ ràng.





8 tháng kể từ khi phát hành album mini thứ 2 mang tựa đề “YOU COMPLETE ME”, ONF đã trở lại với diện mạo và phong cách trình diễn trưởng thành và cá tính hơn. Cũng như những sản phẩm ra mắt trước kia, album mini lần này của nhóm tiếp tục được tiếp sức bởi đội ngũ sản xuất âm nhạc Mono tree.





Album gồm 5 ca khúc được đánh giá như 5 tập phim không thể bỏ lỡ như “Ice & Fire”, “별일 아냐” (Chuyện nhỏ thôi), “첫 사랑의 법칙” (Quy tắc tình đầu), “I Do” và ca khúc chủ đề “사랑하게 될 거야” (Em sẽ sớm yêu anh thôi). Trên nền EDM chủ đạo, ca khúc chủ đề “Em sẽ sớm yêu anh thôi” còn có sự kết hợp với một số thể loại khác, đặc biệt gây ấn tượng với giai điệu sôi động, tiết tấu nhanh.





Người nghe chắc hẳn sẽ không thể quên đoạn điệp khúc được các chàng trai cất lên liên tục và dứt khoát: “Em sẽ sớm yêu anh thôi”. Được biết, MV được quay tại nhiều địa điểm ở châu Á, phong cảnh “so-deep”. Vừa nghe giọng ca của 7 thành viên, vừa xem MV mới thấy rõ sự trưởng thành của cả nhóm, từ ánh mắt biểu cảm đến vũ đạo dứt khoát, giọng ca khoẻ khoắn.